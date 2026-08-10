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Tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'ten istifa kararı: 'Partim tarafından lekelendim'

Tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'ten istifa kararı: 'Partim tarafından lekelendim'

10.08.2026 09:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'ten istifa kararı: 'Partim tarafından lekelendim'

“Örgüt kurma” ve “irtikap” suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa etti. Çiçek istifa açıklamasında "Bana savunma hakkı tanınmadan, bu kez de emek verdiğim partim tarafından lekelendim" dedi.
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, CHP'den istifa etti. Çiçek, CHP Genel Merkezi’ne sunduğu istifa dilekçesinde, hakkında yürütülen soruşturma ve tutuklama sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tutuklama gerekçesinde “gerçekliği kanıtlanmamış ve aynı gün içerisinde üretildiği anlaşılan sahte WhatsApp mesajlarının” delil olarak gösterildiğini savunan Çiçek, söz konusu mesajlarla ilgili daha önce İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunduğunu belirtti.

Çiçek, istifa dilekçesinde CHP Genel Merkezi’nin kendisini ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etmesine de tepki gösterdi. Hakkındaki suçlamalara ilişkin savunmasının alınmadığını belirten Çiçek, “Kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadan, ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildim. Bana savunma hakkı tanınmadan, bu kez de emek verdiğim partim tarafından lekelendim” ifadelerini kullandı.

CHP yönetiminin tutumunu eleştiren Çiçek, kendisiyle birlikte bazı Menderes Belediye Meclis üyelerinin de “gözden çıkarıldığını” savundu.

Çiçek'in istifa dilekçesi şu şekilde:

"04.08.2026 günü sabaha karşı düzenlenen bir şafak operasyonuyla gözaltına alındım. Dosya üzerindeki gizlilik kararı nedeniyle, ifadem alınıncaya kadar gözaltına alınma gerekçemi dahi öğrenemedim. 07.08.2026 tarihinde ise "örgüt kurma" ve "irtikap" suçlamalarıyla tutuklandım.

Tutuklama gerekçesi olarak, gerçekliği kanıtlanmamış ve aynı gün içerisinde üretildiği anlaşılan sahte WhatsApp mesajları gösterilmiştir. Tarafıma bu mesajlar ile şantaj yapıldığı gün, 19.06.2026 tarihinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına verdiğim dilekçe ile açılan soruşturma dosyası yok sayılmıştır. BTK'ya telefon İMEİ tespiti taleplerim, sahte mesajların çözümlenmesi ve bilirkişi taleplerim dikkate alınmamış ama tutuklama dosyasında delil sayılmıştır. Daha da vahimi, bu sahte mesajlar kamuoyuna servis edilerek toplumda peşin bir suçluluk algısı yaratılmış; lekelenmeme hakkım ve masumiyet karinem hiçe sayılmıştır.

Anayasal güvence altındaki haklarımın bu şekilde göz ardı edildiği bir süreçte, yıllarımı verdiğim, her kademesinde siyasi mücadele yürüttüğüm Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından da; hakkımdaki suçlamalara ilişkin savunmam dahi alınmadan ve kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadan, ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildim. Bana savunma hakkı tanınmadan, bu kez de emek verdiğim partim tarafından lekelendim.

Partim bana savunma hakkını dahi tanımazken, kendi çocuklarını yiyerek aklanmaya çalışıyor. Beni ve benimle birlikte gözden çıkardığınız meclis üyelerimizi hesaba katarak kurduğunuz Menderes Belediye Meclisi aritmetiği, umarım Menderes halkının iradesini hiçe sayacak kadar sizi iktidara yakınlaşma hırsına sürüklememiştir.

Şunu bilesiniz ki, kalbimdeki Cumhuriyet Halk Partisini yok edemeyeceksiniz. Bugün yıkılan çatının yarın yine emek verenlerin elleriyle, bu topraklar üzerinde yeniden inşa edileceğine olan umudum ve inancımla Cumhuriyet Halk Partisi'nden İSTİFA ediyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim."

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