Tutuklu Belediye Başkanı Ömer Günel'den 'tahliye karşılığı aleyhinde ifade' iddiasına araştırma talebi

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan bazı iddiaların araştırılması amacıyla İYİ Parti Kuşadası İlçe Başkanı Behçet Alp hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Günel, başvurusunda, "cezaevinde yapılan görüşmelerin, soruşturma dosyasına ilişkin bilgi sızıntısı iddialarının ve bazı tutukluların tahliye karşılığında kendisi aleyhine beyanda bulunmaya yönlendirildiği yönündeki iddiaların incelenmesini" talep etti.

"ADALET, ANCAK HERKES İÇİN ADALET OLDUĞUNDA ANLAMLIDIR"

Yaklaşık 7 aydır tutuklu bulunduğu, henüz iddianamesi dahi hazırlanmamış soruşturma sürecinde, kamuoyunun bilmesi ve yargı makamlarının araştırması gereken ciddi iddiaların ortaya çıktığını savunan Günel, şunları kaydetti:

"Bu nedenle bugün, avukatım aracılığıyla Behçet Alp hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulundum. İhbarımın temelinde; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan bazı kişilerle Behçet Alp’in cezaevinde yaptığı görüşmelere ilişkin iddialar bulunmaktadır.

Kimlerle süreç içerisinde görüştüğü yönündeki bilgiler dilekçede yer almaktadır. Daha da önemlisi, kamuoyuna yansıyan bazı haberlerde, tutuklu kişilerin etkin pişmanlıktan yararlanması ve benim aleyhime beyanda bulunması karşılığında tahliye edilebilecekleri, bu konuda bazı bağlantıların kullanılabileceği yönünde ciddi iddialar ortaya atılmıştır. Bu iddiaların doğru olup olmadığının mutlaka araştırılması gerektiğini düşünüyorum."

CEZAEVİ GİRİŞ ÇIKIŞ KAYITLARININ İNCELENMESİNİ İSTEDİ

"Bir diğer önemli konu ise soruşturmanın gizlilik/kısıtlılık kararı bulunan 2025/186146 sayılı dosyasına ilişkindir. Henüz benim hakkımda herhangi bir adli işlem yapılmadan, gözaltına alınmamdan üç gün önce, 10 Mart 2026 tarihinde verilen bir dilekçede bu soruşturmanın numarasına ve hakkımdaki soruşturmaya ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Benim sorum son derece basittir: Kısıtlı bir soruşturmanın numarası ve içeriğine kim, nasıl ve ne zaman ulaştı? Bu nedenle söz konusu bilginin kaynağının araştırılmasını ve bu konuda ilgili kişilerin ifadelerine başvurulmasını talep ettim.

Ayrıca Behçet Alp’in soruşturma kapsamında görüştüğü belirtilen kişilerin beyanlarının alınmasını, cezaevi giriş-çıkış kayıtlarının incelenmesini ve gerekli görülmesi halinde ilgili tarihlerdeki HTS/baz kayıtlarının araştırılmasını istedim. Bu başvuruyu bir siyasi kavga olarak görmüyorum. Benim için mesele çok daha önemli: Adaletin herhangi bir siyasi hesaplaşmanın, kişisel husumetin veya başka ilişkilerin gölgesinde kalmaması.

Kimseyi peşinen suçlamıyorum. Ancak kamuoyuna yansıyan bu kadar ciddi iddia varsa, bunların üzerinin de örtülmemesi gerektiğine inanıyorum. Ben bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tek bir şey istiyorum: Gerçek ortaya çıksın. Deliller konuşsun. Hukuk herkes için eşit uygulansın. Çünkü adalet, ancak herkes için adalet olduğunda anlamlıdır."