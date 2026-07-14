Tutuklu CHP PM üyesi Baki Aydöner, tutuklu kardeşi için çağrı yaptı: 'Ameliyat olsa bile kaldığı kalabalık koğuş ortamında nasıl iyileşebilir ki?'

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturmasından ayrılan Gaziosmanpaşa Belediyesi dosyasının ikincisi duruşması görüldü ve Mahkeme Başkanı'nın açıkladığı ara kararda İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy hakkında tahliye kararı verildi. Öte yandan verilen kararla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve CHP PM Üyesi Baki Aydöner'in tutukluluğu devam edecek.

Tutukluluğunun devamı kararı verilen Baki Aydöner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İBB Davası'nda tutuklu bulunan kardeşi iş insan Bulut Aydöner için çağrı yaptı.

Baki Aydöner şunları yazdı:

"İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde görülmekte olan 9 sanıklı, 3 tutukludan birisi olduğum GOP-Bel. dosyası olarak bilinen davada 13 Temmuz Pazartesi günü (dün) savunmamı gerçekleştirdim.

Dikkatle tüm sanık, tanıkları dinleyen saygıdeğer mahkeme başkanı ve heyeti tutukluluğuma devam kararı vermiş olsa da duruşmaya giderken bindiğimiz araçta fiziki durumunu gördüğümde hayretler içerisinde kaldığım, omurilik iltihaplanması nedeniyle vücudunun sağ tarafının felç olduğunu öğrendiğim, koluna girerek mahkeme salonuna götürdüğüm İBB Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Erdal Celal Aksoy’un tahliyesine o kadar sevindim ki kelimelerle anlatamam.

İnsan kendisinin tahliye kararını duyup felçli birinin tutukluluğununa devam kararını işitmemek için dünden beri dua eder mi? Ben ettim.

Geçtiğimiz haftalarda üzülmeyeyim diye benden sakladıkları ve İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan raporlarla 14 aydır yüzüne hasret kaldığım canım kardeşim Bulut Aydöner’in böbrek ameliyatı olması gerektiğini öğrendiğim o andan itibaren yüreğimin ne kadar acıdığını da kelimelerle tarif edemem.

İnsan kendisinin tutuklu bulunduğu davada tahliyesini istemez mi? İşte ben 35 yaşındaki genç iş insanı, ciğerimin parçası Bulut’un benden önce tahliye olmasını istedim. Çünkü yanımda felçli bir sanık ifadesinde kalabalık koğuşta kişisel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığını sesi titreyerek, gözleri dolarak dile getirdiği an yine aklımdan geçen kendimin serbest kalması değil, kardeşim Bulut’un serbest kalmasıydı. Bulut ameliyat olsa bile kaldığı kalabalık koğuş ortamında nasıl iyileşebilir ki?

Bugünkü tutukluluğumun devam kararı sonrası 73 yaşındaki babamın "İnşallah İBB davasına bakan mahkeme de Bulut'umuzu bırakır, o da sağlığına kavuşur." duasıyla salondan ayrıldık.

O nedenle Yüce Türk Yargısının hukuki, insani ve vicdani kararlarını çok kıymetli buluyorum.

Bulut'un suçsuz olduğunu ispatlar nitelikte 20’ye yakın belge ve böbrek ameliyatı olması gerektiğini gösterir raporlar çok sanıklı bir dosyaya büyük bir özveriyle bakan İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi saygıdeğer heyetine avukatı aracılığıyla sunulmuştur.

Ümit ediyor ve candan diliyorum ki hukuki, insani ve vicdani bir karar da her zaman dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile gurur duyduğum kardeşim BULUT için tecelli edecektir."