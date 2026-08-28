Tutuklu Mehmet Akif Ersoy'un şikayetiyle biri avukat 4 kişiye gözaltı: 'Tahliye vaadiyle yüksek miktarda para talep ettiler'

Tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un şikâyeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Ersoy’a “tahliye ve beraat kararı aldırma” vaadiyle yüksek miktarda para talep ettikleri iddiasıyla biri avukat 4 şüpheli teknik takiple suçüstü yakalandı.

Soruşturma kapsamında Avukat Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok gözaltına alındı.

Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamayla "Tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un şikâyeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Ersoy’a 'tahliye ve beraat kararı aldırma' vaadiyle yüksek miktarda para talep eden biri avukat 4 şüpheli teknik takiple suçüstü yakalandı. Av. Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok gözaltına alındı" ifadelerine yer verdi.