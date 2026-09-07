Tutuklu Muhittin Böcek tarafını ilan etti: 'Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanımız'

Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tutuklu bulunduğu cezaevinden bir mektup yazdı.

Muhittin Böcek'in sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşılan mektubunda, siyasi geçmişini anlatırken, 2024 yılında kendisini aday gösteren Özgür Özel’den yalnızca adıyla söz edip 2026 yılına ilişkin bölümde, CHP'deki 'mutlak butlan' yönetiminin başındaki Kemal Kılıçdaroğlu için 'CHP Genel Başkanımız' ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Siyasi kariyerindeki seçimleri tek tek sıralayan Böcek, 1999'da ANAP'tan Konyaaltı Belediye Başkanı seçildiğini, 2004, 2009 ve 2014 seçimlerinde ise CHP'den aynı göreve geldiğini anlattı.

Böcek, 2019 yerel seçimlerinde ise Millet İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildiğini ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğini ifade etti.

"2024. Sayın Özgür Özel aday gösterdi. "Herkesin Başkanı" sloganıyla 2 kişiden 1'inin oyunu alarak, kurulduğu günden bugüne kadar ilk kez üst üste 2. defa seçilerek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. 2026. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanımız oldu" diyen Böcek, sözlerinin devamında da şu ifadeleri kullandı:

"32 yıldır bugünlere gelmeme destek olan siyasi parti büyüklerime çok şey borçluyum. Rahmete kavuşan büyüklerime Allah'tan rahmet diliyorum, hayatta olanlara sağlıklı günler diliyorum.

Ben 6. defa belediye başkanı adayı oldum ve hep seçildim. 1999 Anavatan Partisi'nden Konyaaltı Belediye Başkanı seçildim. 2004-2009-2014-2019-2024: 5 defa CHP'den belediye başkanı seçildim.

Ben bu topraklarda Yörük çocuğu olarak doğdum. Toroslarda büyüdüm. 32 yıldır ülkem, devletim, milletim, Antalya'm ve canım hemşehrilerim için çalıştım. Uzun ince bu yolda şantaja, kumpasa boyun eğmeden, tehditlere teslim olmadan ve kimseyi ötekileştirmeden gece gündüz hep çalıştım. Sevgi ve hasretle..."