Tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay için Londra'da oturma eylemi yapıldı

Yayınlanma: 24.07.2023 - 20:09

Güncelleme: 24.07.2023 - 20:09

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili olarak seçilen avukat Can Atalay, Gezi davasında verilen hapis cezası nedeniyle hala Silivri Cezaevi’nde tutuluyor.

Atalay’ın serbest bırakılması ve Meclis'teki görevini yerine getirilmesi için Türkiye’de birçok kentte bir dizi eylem yapılıyor. TİP üyeleri bu kez İngiltere'de eylem yaptı. BBC Londra önünde yapılan açıklamanın ardından Trafalgar Meydanı'nda oturma eylemi düzenlendi.

Eylemde açıklamayı okuyan TİP Britanya Sorumlusu Umut Kurç, "Can Atalay'in tahliye edilmesi için avukatlarının Yargıtay'a yaptığı başvuru haftalarca yanıtsız bırakıldı, ardından reddedildi ve yoldaşımız hala cezaevinde tutuluyor. Yaşanan durum her anlamda Anayasa'ya aykırıdır ve Yargıtay, Anayasa'nın emrettiği hükmü uygulamamakta ısrar etmektedir. Seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tutukluluk hâlinin devamı, hukuka aykırı bir şekilde, kişi hürriyeti ve güvenliğinin engellenmesi ve aynı zamanda seçmenlerin temsil edilme haklarının ihlali anlamına gelmektedir" diye konuştu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"HALKIN İRADESİNE SAYGI İSTİYORUZ"

"Seçilmesinin üstünden 2 ay geçmesine rağmen Can Atalay neden hala serbest bırakılmadı? Can Atalay neden Meclis'te yemin edip görevine başlayamadı? Can Atalay ne zaman Hatay'a ulaşıp enkaza çevrilmiş olan şehrin imarı için yurttaşla beraber çalışmalarına başlayabilecek? Can Atalay'ın, Hatay'ı ve tüm ülkeyi enkaz altında bırakanların suçlarını yüzlerine vurmasından mı korkuyorsunuz? Milli iradenin yerine gelmesini engellemenin, yani milletin seçtiği vekil sanki seçilmemiş gibi davranmanın, bir suç olduğunu bilmiyor musunuz? Bu sorularımızla, Anayasal kurumları Anayasa'ya uymaya bir kez daha davet ediyoruz. Artık bu hukuksuzluğa bir son verin! Yetkinizi aldığınız yasaları uygulayın! Halkın iradesine saygı istiyoruz! Hukuka, adalete saygı istiyoruz! Hatay halkının iradesine saygı istiyoruz. Can Atalay'a özgürlük istiyoruz.''