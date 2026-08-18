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Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, 'AKP’ye geçecek' haberine tekzip gönderdi: Tebligat yetişemeden AKP’ye geçti

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, 'AKP’ye geçecek' haberine tekzip gönderdi: Tebligat yetişemeden AKP’ye geçti

18.08.2026 10:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, 'AKP’ye geçecek' haberine tekzip gönderdi: Tebligat yetişemeden AKP’ye geçti

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AKP’ye geçeceği yönündeki haberi noter aracılığıyla gönderdiği tekzip metniyle yalanladı. Ancak belediyenin gönderdiği metin gazeteye ulaşmadan Bingöl AKP’ye katıldı ve rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
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Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ün AKP’ye geçiş sürecinde yaşanan dikkat çekici bir ayrıntı ortaya çıktı.

Hakkında yayımlanan “AKP’ye geçecek” haberindeki parti değişikliği iddiasını “iyi niyetten uzak” olarak nitelendirerek tekzip gönderen Bingöl, kısa süre sonra AKP’ye katıldı.

Belediyenin 22 Temmuz’da gönderdiği tebligat ise gazeteye ancak 13 Ağustos’ta ulaştı.

“SAPANCA’DA GİZLİ ZİRVE” İDDİASI

Çağdaş Tuzla gazetesi, 26 Haziran’da “Sapanca’da gizli zirve iddiası!” başlıklı bir haber yayımladı.

Haberde, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ün AKP’ye geçiş için zemin hazırladığı ve AKP’nin Sapanca’daki 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sırasında üst düzey isimlerle görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

Bingöl’ün bazı CHP’li belediye meclis üyelerinin kendisiyle birlikte hareket edip etmeyeceğini yokladığı, parti değişikliğinin siyasi altyapısını hazırladığı ve AKP cephesiyle temaslarının sürdüğü de haberde yer alan iddialar arasındaydı.

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NOTERDEN TEKZİP GÖNDERDİ: “İYİ NİYETTEN UZAK”

Haberin ardından Tuzla Belediyesi, 22 Temmuz’da noter aracılığıyla Çağdaş Tuzla gazetesine tekzip metni gönderdi.

Belediye, Bingöl’ün parti değiştireceği yönündeki iddiaları reddederek tekzip metninde şu ifadeyi kullandı:

“Parti değiştirme iddialarının habere eklenmesi de iyi niyetten uzak olunduğunun göstergesidir.”

TEKZİPTEN 10 GÜN SONRA AKP’YE KATILDI

Ancak Bingöl, tekzip metninin gönderilmesinden yalnızca 10 gün sonra AKP’ye katıldı. Eren Ali Bingöl’e AKP rozetini Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Böylece Bingöl’ün tekzip ettiği parti değişikliği iddiası, kısa süre içerisinde gerçekleşmiş oldu.

“HIZLI TEBLİGAT” 21 GÜNDE ULAŞTI

Tuzla Belediyesi tarafından 22 Temmuz’da gönderilen tebligat ise Çağdaş Tuzla gazetesine 13 Ağustos’ta, 21 gün sonra ulaştı.

Bingöl’ün AKP’ye katılmasının ardından gazeteye ulaşan tebligat, Çağdaş Tuzla tarafından şu ifadelerle duyuruldu:

“Başkan 10 günde AKP’ye ulaşırken, ‘Hızlı Tebligat’ 21 günde Çağdaş Tuzla’ya gelebildi. Başkan, kendi gönderdiği ‘Hızlı Tebligat’a tam 11 gün fark attı! Postacının hiçbir günahı yoktu. Başkan fazla hızlıydı!”

İlgili Konular: #AKP #Tuzla Belediyesi

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