Tuzla, Çekmeköy ve Şile: AKP’ye geçen 3 isim Erdoğan’la görüştü

CHP’den seçilen ve daha sonra AKP’ye geçen üç belediye başkanı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nde ayrı ayrı görüştü.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi, 1 Ağustos 2026’da AKP’ye katılmış, üç ismin parti rozetlerini Erdoğan takmıştı.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nde görüştü. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı.

Bingöl, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya gelerek Tuzla’mızın öncelikli ihtiyaçlarını, devam eden çalışmalarımızı ve ilçemizin geleceğine yönelik projelerimizi kendileriyle paylaştık.

Tuzla’mıza gösterdikleri yakın ilgi, destek ve kıymetli tensipleri dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı ve saygılarımı arz ediyorum.”

CHP’DEN İSTİFA EDİP AKP’YE KATILMIŞTI

Bingöl, CHP’den ayrılmasının ardından AKP’ye katılmıştı. Parti değişikliğinin ardından AKP Tuzla İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Bingöl, burada yaptığı konuşmada “karşı mahalleden” geldiğini söylemişti.

“BANA SAHİP ÇIKIN” DEMİŞTİ

Bingöl, AKP’lilere hitaben şunları söylemişti:

“Ben çok uzun konuşmayı sevmem. Sadece şu kadar söyleyeceğim: Karşı mahalleden geliyorum. Uzun yıllar sonrasında karşı mahalleden geliyorum. Sahip çıkacağınızı, gerekçelerini doğru anlatacağınıza inanıyorum. Ve... ve bol bol çalışarak, Tuzla'nın bütün kronik sorunlarını hep birlikte çözeceğiz diyorum. Allah'ın izniyle, hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun.”

Bingöl’ün sözlerinin ardından salondaki AKP’liler ise “Sen bize Reis'in emanetisin” sloganıyla karşılık vermişti.

ÇERKEZ DE ERDOĞAN’LA GÖRÜŞTÜ

Erdoğan’ın Vahdettin Köşkü’ndeki bir diğer görüşmesi Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ile oldu. Görüşmede AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile AKP Çekmeköy İlçe Başkanı Fatih Sırmacı da yer aldı.

Çerkez, görüşmede “21 mahalleye eşit hizmet” hedefini de Erdoğan’a aktardığını belirterek Cumhurbaşkanı’na ve AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’e teşekkür etti.

SACİT TERZİ: “ŞİLE’NİN GELECEĞİNE YÖNELİK PROJELERİ ELE ALDIK”

Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi de Erdoğan tarafından Vahdettin Köşkü’nde kabul edildi. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir ile AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir yer aldı.

Böylece 1 Ağustos’ta birlikte AKP’ye katılan Bingöl, Çerkez ve Terzi, yaklaşık iki ay sonra aynı gün Vahdettin Köşkü’nde Erdoğan tarafından kabul edilmiş oldu.