Tuzla, Çekmeköy ve Şile belediyeleri resmen AKP'ye geçti: Erdoğan Eren Ali Bingöl, Orhan Çerkez ve Sacit Terzi'ye rozet taktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin "İl Danışma Meclisi" programında açıklamalarda bulundu.

2 sene önce yapılan yerel seçimde CHP'li seçmenlerin oylarıyla seçilen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ile Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tutuklandıktan sonra CHP'li belediye meclis üyelerinin oylarıyla Şile Belediye Başkanvekili seçilen Sacit Terzi, bugünkü toplantıda AKP'ye katıldı.

TUZLA, ÇEKMEKÖY VE ŞİLE BELEDİYELERİ RESMEN AKP'YE GEÇTİ

Günlerdir AKP'ye katılacağı iddia edilen CHP’li Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanları Eren Ali Bingöl ve Orhan Çerkez ile Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi, bugün resmen iktidar partisine geçti.

ERDOĞAN ROZET TAKTI

Törendeki konuşmalarının ardından AKP'ye geçen belediye başkanları ve başkanvekiline parti rozetlerini AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan taktı.

ROZET TAKILAN İSİMLER

İşte AKP İstanbul İl Danışma Meclisi programında AKP rozeti takılan isimler:

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Tuzla Belediyesi Meclis Üyeleri Arzu Yelken, Özcan Türk, Eyüp Sunar, Osman Bilgin.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Çekmeköy Belediyesi Meclis Üyeleri Ekrem Esmeray ve Fevzi Varlı.

Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, İBB ve Şile Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Coşkun, Şile Belediyesi Meclis Üyeleri Abdullah Gedik ve Turan İnanır.

İBB ve Ümraniye Belediyesi Meclis Üyesi Yakup Fındık.

Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Recep Yamak.

TUZLA AKP İLÇE TEŞKİLATI'NDAN "VAKİT TAMAM HOŞ GELDİN" PAYLAŞIMI

CHP'den AKP'ye geçen belediye başkanları, CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Aslan, AKP İstanbul İl Yönetimi ile poz verdi.

Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanları Eren Ali Bingöl ve Orhan Çerkez ile Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi AKP İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısı öncesi AKP İstanbul İl Başkanlığı önünde fotoğraf çektirdi.

Tuzla AKP İlçe Teşkilatı da "Vakit Tamam Hoş geldin" diye paylaşım yaptı.

"DÜN AKŞAM E-DEVLET'TEN İSTİFA ETTİLER" İDDİASI

AKP'ye katılan CHP'li belediye başkanlarının dün akşam saatlerinde e-Devlet üzerinden CHP'den istifa ettikleri iddia edilmişti.

EREN ALİ BİNGÖL, İBB'Yİ ELEŞTİRMİŞTİ

2024 Yerel Seçimleri'nde CHP'den Tuzla Belediye Başkanı seçilen Eren Ali Bingöl'ün AKP'ye geçeceği günlerdir konuşulurken, Bingöl sosyal medya hesabından İBB'yi hedef alan eleştirel bir video paylaşmıştı.

Bingöl, paylaştığı videoya, "Bir süredir sizlere anlatmaya çalıştığım gibi, 50 bin Tuzlalının evlerinin yıkılması riskiyle karşı karşıyayız. İki yıldır mesele bu noktaya gelmesin diye büyük bir çaba harcadık ama maalesef sorunun çözümünde hiç mesafe alamadık" notunu düşmüştü.

İDDİALARA YANIT VERMEMİŞTİ

Eren Ali Bingöl'ün bu çıkışı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulmuş ve birçok kullanıcı tarafından sert bir dille eleştirilmişti.

Belediye başkanının bu hamlesi, partisinden istifa edip AKP'ye katılacağı yönündeki iddiaları yeniden alevlendirmişti. Bingöl ise, iddiaları cevapsız bırakmıştı.

TERZİ İSTİFA ETMİŞTİ

Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi, 20 Temmuz'da “Benim için siyaset; ayrıştırmanın değil birleştirmenin, çatışmanın değil uzlaşmanın, polemik üretmenin değil eser ve hizmet üretmenin adıdır” demiş ve "CHP çatısı altında Şile halkına faydalı hizmetler sunamayacağım kanaatine vardığımdan, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum" ifadelerini kullanarak CHP'den istifa etmişti.

Terzi, geçen sene CHP'li Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tutuklandıktan sonra Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde CHP'li meclis çoğunluğu sayesinde başkanvekili seçilmişti.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR

Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'nde yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

"İstanbul il teşkilatımız, İstanbul'daki belediyelerimiz, meclis üyelerimiz, kadın ve gençlik kollarımıza maşallah! Adanmışlık ve bayrak yarışı anlayışıyla davamıza ve şehrimize hizmet etmeyi sürdürüyor.

Üye sayımızı artırarak, büyüyerek, güçlenerek yola devam ediyoruz. Mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı, hatta site site çalışarak 'Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle inşa ediyoruz. Şehirleşmenin artmasıyla her site bir teşkilat anlayışıyla, komşuluk hukukunu güçlendiren, gönüllere dokunan yeni nesil teşkilatçılık modellerinden birini ilk etapta İstanbul'da hayata geçirmeye başladık.

Yeni üye seferberliğimizin başta İstanbul olmak üzere ülkemiz genelinde teşkilatlarımıza yepyeni heyecan kazandırdığını görüyoruz. Üye sayısı itibarıyla Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz. Geçen ay açıklanan verilere göre üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı! Son 6 ayda 166 bin 612 kardeşimizi saflarımıza dahil ettik.

Son 15 ayda sadece İstanbul'da partimize 252 bin yeni üye kazandırdık. İstanbul'da üye sayımızı 2 milyon 198 bine çıkardık. En çok üye yapan ilçelerimiz ise: Beyoğlu, Ataşehir, Kartal, Fatih ve Zeytinburnu oldu."

"BURADA HERKESE BİR SAYFA VAR"

"Toplumsal temsil açısından da ülkenin en büyük siyasi hareketiyiz. 86 milyonun tamamına aynı nazarla bakıyor, hiçbir ayrım yapmadan her vatandaşımızı bağrımıza basıyoruz. Bu yüzden AK Parti bir Türkiye kitabıdır diyoruz! Burada herkese bir sayfa var, herkesin hikâyesine bir yer var.

14 Ağustos'ta kuruluşumuzun 25. yıl dönümünü idrak edeceğiz. İnşallah Ankara'da coşkulu bir mitingle 25. yaşımızı kutlayacağız.

Ahlaki üstünlük de psikolojik üstünlük de bu çatı altındadır. Bugün büyük AK Parti ailemize katılan belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize hoş geldiniz diyorum. İlçelerine hizmet çabalarında her zaman yanlarında olacağımızı önemle vurgulamak istiyorum. AK Parti ve Cumhur İttifakı'na yönelik artan ilginin sırrını çözmek için detaylı analizlere, beyin fırtınalarına gerek yok. Son günlerde muhalefet cephesinde yaşanan tartışmalara ve niteliğine bakmak bile bunu anlamak için kâfidir. Bizim gündemimizle onların gündemi arasında dağlar kadar fark var."

"ONLARIN GÜNDEMİNDE KİMİN FİGÜRAN, KİMİN HAİN OLDUĞUNU TESPİT ETMEK VAR"

"Onların gündeminde kimin figüran, kimin hain olduğunu tespit etmek var. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin sorunların çözüm bulma gayreti var. Eski ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il-ilçe başkanlığını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler ama gündemlerinde Türkiye yok. Ne ekonomide ne şehircilikte ne dış politikada ne de iç siyasette bize ve millete faydası olacak, ufkumuzu açacak hiçbir önerileri yok. Biz ise tüm bu zorlu konjonktüre rağmen Türkiye'yi kalkınma rotasında tutuyor, insanımızın sorunlarına çare bulmaya gayret ediyoruz. Sizin her gün yaşadığınız gibi bugün trafiğin yanı sıra İstanbul'un en önemli sorunlarından biri kentsel dönüşümdür.

İstanbul, çarpık ve sağlıksız kentleşmenin yoğun olduğu bir şehirdir. Yapı stoğunu güçlendirmek, siyasetten öte bir milli güvenlik sorunudur. Şu an her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yapıyoruz. Şehrimizin dört bir yanında riskli yapıları dönüştürüyoruz."

"MUHALEFET PARTİLERİNİN ARTIK TÜRKİYE STANDARTLARINA ÇIKMASININ VAKTİ GELMİŞTİR"

"Türkiye'den kopuk, milletin gündeminden kopuk, hayatın ve siyasetin gerçeklerinden kopuk bir muhalefetin bu ülkeye hiçbir hayrı dokunmaz. Aynı şekilde suç örgütleriyle, rant şebekeleriyle bağını kesemeyen, sırtını Türkiye ile hesabı olan birtakım güç odaklarına dayayan bir muhalefet de Türkiye'ye ve Türk demokrasisine fayda getirmez. Hangi kanatta olursa olsun muhalefet partilerinin artık Türkiye standartlarına çıkmasının vakti gelmiştir. Türkiye hepimizin ortak paydasıdır. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin müşterek yuvasıdır. Hangi kökenden olursak olalım hepimiz Türk milletinin fertleriyiz."

"SÜREÇ AÇIKLAMASI"

"Cumhur İttifakı olarak ülkemizin terör meselesini çözmek için önemli bir süreç başlattık. Terörsüz Türkiye sürecimizi yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. 40 yıldır Türkiye'ye ayak bağı olan, enerjimizi, kaynaklarımızı, zenginliğimizi tüketen, 10 binlerce insanımızın hayatına mal olan bu meselenin çözülmesi hususunda ciddi bir talep var toplumda. Halkımız, ülkemize ekonomik faturası 2,3 trilyon doları aşan bu sorunun artık kalıcı biçimde çözülmesini istiyor.

Bunu da AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak elbette, siyaset kurumunun da desteğiyle bizim başaracağımıza inanıyorum. Biz de bu inancın boşa çıkartılmasını istemiyoruz. Meselenin çözümü noktasında toplumun farklı kesimlerinde oluşan güçlü mutabakatın heba edilmemesi, gündelik siyasetin geçici hesaplara kurban edilmemesi gerektiği inancındayız. MHP ile ilk günden itibaren yapıcı ve samimi tavrımızı defalarca ortaya koyduk. Çözümden yana olduğumuzu, bunun için hasbi bir mücadele verdiğimizi her kritik kavşakta net biçimde gösterdik. İnşallah önümüzdeki günlerde de aynı yapıcı tavrı sürdüreceğiz.

Yasal düzenlemenin Meclis'e gelmesiyle sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz. Milletin sorunlarını çözmeyi şiar edinmiş partilerin katkılarıyla bu meseleyi bir an önce hâl yoluna koymak durumundayız."