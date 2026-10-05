Tuzla’nın sorunlarına karşı ortak mücadele: 'İlk sözümüz de son sözümüz de Tuzla'

“İlk sözümüz de Tuzla, son sözümüz de Tuzla” sloganıyla yola çıkan Tuzla Dayanışma Platformu, 3 Ekim Cumartesi günü İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla toplandı. Buluşmada, ilçenin yıllardır çözülemeyen sorunlarına karşı yurttaşların söz ve karar sahibi olduğu, yerel yönetimleri denetleyen bir dayanışmanın büyütülmesi çağrısı yapıldı

Toplantıya EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek katılarak destek verdi. İBB ve Tuzla Belediye Meclis Üyesi Filiz Akyol Akar, Çağdaş Tuzla Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Halil Özen, Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Adile Doğan, Pozitif Psikoloji Aile Danışmanlık Derneği Başkanı Murat Ürgen ve tersane işçilerinin gazetesi Baret adına Ali Doğan da konuşma yaptı.

"MÜDAHALE EDEN BİR YURTTAŞ HAREKETİ"

YENİ Parti Tuzla İlçe Başkanı Bülent Akköse, EMEP Tuzla İlçe Başkanı Çilem Tekalmaz, TİP Tuzla İlçe Başkanı Hüseyin Akkaya ve DEM Parti Tuzla İlçe Yöneticisi Hüseyin Tezel’in de söz aldığı buluşmada; TEKSİF, Aydınlı Cemevi ve çeşitli yerel kuruluşların temsilcileri yer aldı. EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel ise gönderdiği mesajda Tuzla emekçilerinin kendi örgütlü gücüne ve birliğine dayanması gerektiğini vurguladı.

Açılış konuşmasını yapan Halil Özen; zehirli varillerden arıtma kokularına, tersanelerdeki işçi ölümlerinden imar rantına kadar biriken sorunlara dikkat çekti. Hayali Emsal Transferleri, Hobi Villaları, Askeri alanların imara açılması, Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ün parti değiştirmesinin yarattığı hayal kırıklığına da değinen Özen, Tuzla’nın geleceğinin kişilerin insafına bırakılamayacağını belirterek sorgulayan, denetleyen ve müdahale eden bir yurttaş hareketi oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. “Tuzla Türkiye’dir” diyen Özen, bütün yurttaşları dayanışmaya çağırdı.

'BİRLİKTE MÜCADELE' VURGUSU

Bölge milletvekillerinden İskender Bayhan, Tuzla’nın emekçilerin kenti olması için ortak mücadeleyi büyütme çağrısı yaparken Sera Kadıgil, yurttaşların kendi geleceklerine sahip çıkmak üzere bir araya gelmesinin önemini vurguladı. Cengiz Çiçek ise platformun yoksulların, emekçilerin, kadınların ve gençlerin ortak çıkarlarını savunması gerektiğini belirterek birlikte mücadele sözü verdi. "Herhangi bir siyasi partinin arka bahçesi olmayacağı" vurgulanan platformun; temiz çevre, güvenli çalışma, kadın ve çocuk hakları, kamu kaynaklarının korunması ve imar uygulamalarının denetlenmesi için çalışacağı belirtildi.

Katılımcılar, dayanışmayı mahallelere ve işyerlerine taşıyarak Tuzla’nın sorunlarının çözümünde halkın doğrudan söz sahibi olmasını hedeflediklerini ifade etti.