'Tuzla, Şile ve Çekmeköy belediyeleri AKP'ye geçecek' iddiası: Erdoğan'ın bugün 3 isme rozet takması bekleniyor

CHP’li Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanları Eren Ali Bingöl ve Orhan Çerkez ile Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi'nin bugün AKP'ye katılacağı iddia edildi.

Uzun süredir kulislerde AKP'ye geçişi konuşulan 3 belediye başkanına bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozet takılacağı öne sürüldü.

İBB'Yİ ELEŞTİRMİŞTİ

2024 Yerel Seçimleri'nde CHP'den Tuzla Belediye Başkanı seçilen Eren Ali Bingöl'ün AKP'ye geçeceği yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, Bingöl sosyal medya hesabından İBB'yi hedef alan eleştirel bir video paylaşmıştı.

Bingöl, paylaştığı videoya, "Bir süredir sizlere anlatmaya çalıştığım gibi, 50 bin Tuzlalının evlerinin yıkılması riskiyle karşı karşıyayız. İki yıldır mesele bu noktaya gelmesin diye büyük bir çaba harcadık ama maalesef sorunun çözümünde hiç mesafe alamadık" notunu düşmüştü.

İDDİALARA YANIT VERMEDİ

Eren Ali Bingöl'ün bu çıkışı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulmuş ve birçok kullanıcı tarafından sert bir dille eleştirilmişti.

Belediye başkanının bu hamlesi, partisinden istifa edip AKP'ye katılacağı yönündeki iddiaları yeniden alevlendirmişti. Bingöl ise, iddiaları cevapsız bırakmıştı.