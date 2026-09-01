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Uğur Bayraktutan duyurdu: 'Başaran Aksu süresiz açlık grevine başladı'

Uğur Bayraktutan duyurdu: 'Başaran Aksu süresiz açlık grevine başladı'

1.09.2026 16:22:00
Güncellenme:
ANKA
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Uğur Bayraktutan duyurdu: 'Başaran Aksu süresiz açlık grevine başladı'

YENİ Parti Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Eğitim ve Örgütlenme Sorumlusu Başaran Aksu’yu cezaevinde ziyaret etti. Aksu'nun süresiz açlık grevine başlatığını belirten Bayraktutan, "Hakkını arayan, sendika mücadelesi veren bu kardeşimiz haksız bir tutuklama tedbiriyle karşı karşıyadır. Tutuklama değildir; aslında bir cezalandırmadır” dedi.

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YENİ Parti Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Başaran Aksu’yu tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi’nde ziyaret etti.

Bayraktutan, ziyaretin ardından şu açıklamalarda bulundu:

“Sendikal lobilerinin haksız saldırılarına karşı gerçekten yiğit bir sendikal mücadele veren çok değerli kardeşim Başaran Aksu'yu ziyaret için bugün Sincan Cezaevi'ndeyim. Herkese selamları var.

Kendisi, kendi adına, herhangi bir bedel ödemenin ötesinde, Anayasa'yla güvence altına alınmış 51. madde çerçevesinde bir yasal hakkı kullanan bir kişidir. Bu hakkı sonuna kadar kullanmayla alakalı da gayret ve çaba göstermiştir. Meşru bir haktır, anayasal bir haktır, kanunlardan kaynaklanan bir haktır. Ne yazık ki 2026 Türkiye'sinde hakkını arayan, sendika mücadelesi veren bu kardeşimiz, haksız bir tutuklama tedbiriyle karşı karşıyadır. Tutuklama değildir; aslında bir cezalandırmadır.

“AKSU, SÜRESİZ AÇLIK GREVİNE BAŞLADI”

Buradan, kendisinin biraz önce ifade etti, dün akşam saat 05.00 itibarıyla, 17.00'den itibaren, sırf bu sendikal haklara yapılan tecavüzü protesto etmek, Anayasa'nın 51. maddesinde öngörülen haklara yapılan müdahaleyi ortadan kaldırma anlamında süresiz açlık grevine başlamıştır.

Buradan bir kere daha ifade ediyorum: Başaran Aksu yalnız değildir; her zaman onun yanındayız. Bu hakkın mücadelesinde sonuna kadar yanında olmaya da devam edeceğiz.”

İlgili Konular: #Bağımsız Maden-İş #Başaran Aksu

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