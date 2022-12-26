Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'n işi tanıdığa gitti

26 Aralık 2022 Pazartesi, 02:00

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgiye göre, 1 milyar 433 milyon 399 bin 732 Avro’luk işini Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve iştirakleri arasında yer alan China National Machinery Imp&Exp. Corp aldı.

Böylece, günün kuruyla 28 milyar 374 milyon 453 bin 826.12 TL’ye denk gelen ücretle Taşyapı, tek ihaleyle en yüksek fiyatı alanlar arasında ilk üçe yükseldi. Bu durumda, birçok iştiraki bulunan Taşyapı, 11 yılda 26 ihaleden kazandığı 14 milyar 877 milyon 863 bin 640 TL’yi tek bir ihaleyle katlamış oldu.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Şirket sahibi Emrullah Turanlı, 17-25 Aralık operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakılan isimler arasında yer alıyor. Turanlı, elemanlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinin sonucunda gözaltına alındığını ifade ederek “Bana isnat edilen suç, iki işimle ilgili kendim ve elemanlarımla yaptığım görüşmelerin takibidir. İmarlı arazilerimin ruhsat almak için takip ettiğimiz işlerle ilgili olarak takibe takılmışız” demişti.