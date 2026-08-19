UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'in 'Öcalan' ve 'uyuşturucu' iddialarına Başsavcılıktan yanıt: 'Gerçeği yansıtmıyor...'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alınan Sebahattin Şirin'in (Muzaffer Şirin) sosyal medya paylaşımlarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılık, devlet hastanesinde alınan numunelerin toksikolojik olarak incelenmediğini belirtirken, Şirin’in “Sayın Öcalan’a özgürlük” sözlerini ironi amacıyla söylediği yönündeki iddiasının da ifade tutanağındaki beyanıyla örtüşmediğini bildirdi.

'NEGATİF ÇIKTI' İDDİASI GERÇEK DEĞİL

Açıklamada, Şirin'in gözaltına alındığı gün Bağcılar Devlet Hastanesi'nde kendisinden alınan numunelerin sonuçlarının ertesi gün avukatları tarafından kendisine “negatif” olarak bildirildiğini ileri sürdüğü belirtildi.

İddianın gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"Şüphelinin gözaltına alınmasının ardından numuneleri devlet hastanesinde alınmış ve herhangi bir toksikolojik inceleme yapılmaksızın fiziki olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Numuneler üzerinde inceleme yapılabilmesi için Sulh Ceza Hâkimliğinden gerekli karar alındıktan sonra örnekler Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir. Bu süreçte, hastanede alınan numunelerin inceleme açısından yetersiz kalabileceğinin değerlendirilmesi üzerine, şüphelinin mevcutlu olarak hazır edildiği gün Adli Tıp Kurumunda yeniden kan, idrar ve kıl örnekleri alınmıştır. Dosyaya sunulan Adli Tıp Kurumu toksikoloji raporu da doğrudan Adli Tıp Kurumunda alınan numuneler üzerinde yapılan incelemeye ilişkindir. Dolayısıyla, devlet hastanesinde alınan numunelerin ertesi gün “negatif çıktığı” yönündeki sosyal medya paylaşımının aksine, söz konusu örnekler o tarihte toksikolojik olarak incelenmemiştir."

'ÖCALAN' SLOGANINA İLİŞKİN İFADE TUTANAĞI

Başsavcılık açıklamasında, Muzaffer Şirin'in gözaltı sırasında hastane önünde “Sayın Öcalan'a özgürlük” sloganı atmasına ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi. Başsavcılık açıklamasında, Şirin'in konuyla ilgili "ironi" savunmasının da doğru olmadığı, Şirin'in önceki ifadelerine dayandırılarak dile getirildi. Açıklamada konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Şirin, sosyal medya paylaşımında Bayrampaşa Devlet Hastanesi önünde sarf ettiği “Sayın Öcalan’a özgürlük” sözlerinin ironi amacı taşıdığını ve bu hususu mahkemede de bu şekilde açıkladığını ileri sürmüştür. Ancak soruşturma kapsamında avukatı huzurunda alınan ve şüpheli tarafından ıslak imzayla imzalanan ifade tutanağında, söz konusu söyleme ilişkin kendisine yöneltilen soruya Şirin’in verdiği cevap şöyledir: 'Hakkımda yürütülen soruşturmayla ilgili olarak emniyetten hastaneye sevk edildiğim esnada basın mensuplarına gördüğüm açık alanda terörsüz Türkiye sürecine, ülkenin birlik ve beraberliğine destek verdiğim için ‘sayın Öcalan'a özgürlük, sayın Öcalan'a özgürlük’ şeklinde söylemde bulundum. Başkaca bir amacım veya suç kastım bulunmamaktadır.' Şüphelinin avukatı huzurunda verdiği bu ifadede, söz konusu sözlerin “ironi” amacıyla söylendiğine ilişkin herhangi bir beyan bulunmamaktadır. Bu itibarla, Şirin’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalardaki “negatif test sonucu” ve söz konusu ifadeyi “ironi amacıyla kullandığı” yönündeki iddiaların, soruşturma dosyasındaki mevcut bilgi ve belgelerle örtüşmediği anlaşılmaktadır."