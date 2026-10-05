Ümit Kocasakal'dan İBB davasında mahkeme heyetine 'Mehmet Pehlivan' tepkisi: 'Böyle yargılama olamaz'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 426 sanıklı İBB davasının 2’nci celsesinin 28’inci gününde öne çıkanlardan biri de avukatların protestosu oldu.

Duruşma başlarken tutuklu sanıkların alkışlarla salona girmesinin ardından, İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın Çorlu’dan Kandıra’ya sevk edilmesi, salonda bulunan meslektaşları tarafından sloganlarla protesto edildi.

Duruşmanın ilerleyen anlarında Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan söz alarak Çorlu Cezaevi’nden Kandıra Cezaevi’ne gerekçesiz biçimde nakledilmesini mahkeme gündemine taşıdı. 16 aydır kaldığı hücrenin dakikalar içinde boşaltıldığını ve rotasını dahi bilmediği bir araca bindirildiğini söyleyen Pehlivan, yasanın tutukluluğun yargılamanın yapıldığı yerde geçirilmesini ve naklin eziyete dönüşmemesini öngördüğünü hatırlattı.

Pehlivan’ın açıklamalarının ardından İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Fırat Epözdemir söz almak istedi. Ancak Mahkeme Başkanı "Meslek örgütleri dışarıda konuşsun" diyerek talebi geri çevirdi. Bunun üzerine Epözdemir yerine oturdu.

Bunun üzerine duruşmada yer alan eski İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr Ümit Kocasakal mahkeme başkanına tepki gösterdi. 24-25 Ekim'de yapılacak İstanbul Barosu Başkanlığı seçimlerinde Cumhuriyetci Güç Birliği adayı olan Kocasakal, mahkeme "Baroya söz hakkı vermek zorundasınız. Böyle yargılama olamaz, protesto ediyorum!" diyerek salonu terk etti. Kocasakal'ın ardından tüm avukatlar da protestoya katılarak salondan ayrıldı.

"BU YAPILAN SUÇTUR, ZULÜMDÜR"

Ümit Kocasakal ve beraberindeki avukatlar, daha sonra duruşma salonu önünde açıklama yaptı. Burada konuşan Ümit Kocasakal, "Biz buraya, Mehmet Pehlivan’ın maruz kaldığı hukuksuzluğu, eziyeti protesto etmek ve meslektaşımızın yanında olduğumuzu göstermek için geldik" dedi.

Pehlivan ile dün de cezaevinde görüştüklerini söyleyen Kocasakal, şunları kaydetti:

"Bir tutuklunun hangi şartlarla ve gerekçelerle nakledileceği infaz kanununda açıkça düzenlenmiş. Bunun dışında hiçbir kimse tamamen keyfi bir şekilde bir kimseyi başka yere nakledemez, bu konuda bir karar alamaz. Açıkça söylüyorum, meslektaşımızn yargılandığı yerin, kilometrelerce ötesinde bir yere üstelik de gece yarısı uyandırılıp önceden haber verilmeksizin, hekim muayenesinden geçmeksizin apar topar götürülmesi, kanuna açık bir biçimde aykırı olduğu gibi, insani ve vicdani anlamda da izah edilemeyecek bir durum, eziyettir. Bu yaptığınız şey ceza hukukuna göre suçtur hem de TDK’nın açıklamasına göre zulümdür."

"HUKUKSUZLUĞUN RUTİNİ OLMAZ"

Mahkemenin yapılan işlemi "rutin işlem" diye açıklamaya çalıştığını belirten Kocasakal "Hukuksuzluğun rutini olmaz. Hukuki sonuçları ve bedeli olur. Savcılık bu naklin gerekçesini açıklamak zorundadır. Hukuk devletinde kimse sınırsız yetki kullanamaz, hiç kimse de hiçbir şeyin imparatoru da değildir. Meslektaşımız bunu içeride açıkladı, baro yönetim kurulu üyesi meslektaşımız söz istedi ve bu sözü alma hakkı mevcuttur. Mahkemenin bu hakkın gerekçesiz kısıtlamış olması kabul edilemez. Buna hepimiz gerekli itirazları yaptık. Bu hukuksuzluğu da yüksek sesle dile getirerek salonu terk ettik. Biz bütün bu hukuksuzlukları her ortamda dile getirmeye devam edeceğiz" dedi.