Ümit Özdağ canlı yayında 'tarih vererek' anlattı: 'Fetullah Gülen'in doğrudan benimle ilgili verdiği talimat var'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Anketleri genellikle kullanmadığını, bunların zaman zaman seçmeni yönlendirme amacıyla kullanılabileceğini düşündüğünü söyleyen Özdağ, bu kez siyasi tabloyu görmek amacıyla araştırma yaptırdığını ifade etti.

Özdağ’ın aktardığı araştırmaya göre Zafer Partisi ile İYİ Parti’nin ortak listeyle seçime girmesi durumunda, "Yüzde 15, kararsız seçmen kaydıyla yüzde 25 olur. Sadece iki parti. Ortak aday demedik, cumhurbaşkanlığını koymadık" dedi.

"ZAFER PARTİSİ İLE İYİ PARTİ BİR İŞ BİRLİĞİ YAPABİLİR Mİ"

"Zafer Partisi ile İYİ Parti bir iş birliği yapabilir mi” sorusuna Özdağ, "Olabilir. Ayrıca her ikisi ayrı ayrı girdiği taktirde toplam yüzde 16. Durum bu. Bu milliyetçiliğin yükselişi mi evet. Önümüzdeki dönemde PKK ile bu pazarlıklar devam ettikçe, anayasa konuşuldukça daha da yükselecek" yanıtını verdi.

"MANSUR BEY ADAY OLMADAN BİR AÇIKLAMA YAPMAM"

Özdağ’ın 2023 seçimleri öncesinde Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını ilk gündeme getiren siyasi isimlerden biri olduğunu hatırlatılarak bugün de aynı görüşte olup olmadığını sordu.

Özdağ, Mansur Yavaş’ın önce adaylığını ortaya koyması gerektiğini belirterek, Yavaş adaylığını açıklamadan kendisinin bu konuda bir değerlendirme yapmayacağını söyledi.

2023 seçimlerinde Yavaş'ın adaylığı için yaptığı açıklamalardan dolayı Yavaş’ın rahatsız olduğunu duyduğunu belirten Özdağ, "Artık Mansur Bey kendisi aday olmadan bir açıklama yapmam" dedi.

"Ekonomik şartlarda Süleyman Demirel tarzı bir muhalefetin iktidarı zorlayabileceği" şeklindeki yorumlara ilişkin de Özdağ, "Diyorlar ya 'Demirel hayatta olsaydı bu iktidarı sallardı.' Artık öyle bir Türkiye yok. Demirel hayatta olsaydı Silivri'de olurdu" diye konuştu.

"FETULLAH GÜLEN'İN BENİMLE İLGİLİ VERDİĞİ TALİMAT VAR"

Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma ve Hasan Atilla Uğur hakkındaki gözaltı kararını da değerlendiren Özdağ, FETÖ’nün geçmişte kendisini doğrudan hedef aldığını belirterek, 2011 yılında Isparta’da ele geçirilen bir belgede Fethullah Gülen’in kendisine yönelik ifadeleri ve bir operasyon talimatının bulunduğunu söyledi.

Özdağ, "Doğrudan Fetullah Gülen'in benle ilgili verdiği talimat vardır. Evrakta, 'Ümit Özdağ, o kendini beğenmiş ateiste karşı şu şu operasyonu yapın' diyor. Hakikaten de 2011 seçimlerinde bu operasyonlar bana yapıldı" ifadesini kullandı.

Hasan Atilla Uğur’un geçmişte FETÖ tarafından kurulan bir kumpasla yaklaşık 5,5 yıl cezaevinde kaldığını hatırlatan Özdağ, Abdullah Öcalan Türkiye’ye getirildiğinde sorgusunda görev alan Uğur’un bugün gözaltına alınmasını dikkat çekici bulduğunu ifade etti.

Dosyadaki delilleri bilmediğini ve Uğur’un yalnızca bilgisine başvurulması yerine gözaltına alınmasını gerektiren başka hususlar bulunup bulunmadığından haberdar olmadığını söyleyen Özdağ, "Harbiyeli Harbiyeliyi öldürmez" dedi.

ERDOĞAN’IN YENİDEN ADAYLIĞI...

Cumhurbaşkan Başdanışmanı Mehmet Uçum'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Özdağ, mevcut siyasi ve hukuki ortamda iktidarın istediği düzenlemeleri yapabilecek zemine sahip olduğunu söyledi.

"Hukukun yeniden yorumlandığını, düşman ceza hukuku uygulandığını ve mevcut olmayan suçlamalar üzerinden dahi tutuklamalar yapıldığını" kaydeden Özdağ, bu nedenle meselenin yalnızca klasik hukuk kuralları üzerinden açıklanamayacağını belirtti.

Ümit Özdağ, "PKK affı" olarak nitelendirdiği yasanın Anayasa’ya aykırı olduğunu savunarak, konunun Anayasa Mahkemesi'ne götürülebileceğini söyledi.

Anayasa Mahkemesi'nin eşitlik ilkesi üzerinden verebileceği bir kararla düzenlemenin kapsamını genişletebileceğini öne süren Özdağ, "PKK affı Anayasa Mahkemesi'ne götürülebilir. Anayasa Mahkemesi de genel affa çevirebilir. Şimdi iktidar düşünüyor 'Bunu Anayasa Mahkemesi mi yapsın biz mi yapalım' diye" dedi.