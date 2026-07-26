Ümit Özdağ'dan başarılı öğrenciler için 'ücretsiz pasaport' önerisi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin iktidarında, başarılı üniversite ve lise öğrencilerinin yurt dışına çıkışlarını kolaylaştırmak için pasaportlarından hiçbir ücret alınmayacağını belirtti.

Ümit Özdağ, sosyal medya platformu X üzerinden, yaptığı videolu paylaşımda, partisinin iktidarında, üniversite ve liselerde başarılı olan öğrencilerin yurt dışına çıkışlarının kolaylaştırmasına dönük çalışma yapacaklarını söyledi.

"NOT ORTALAMASI 90'IN ÜZERİNDE OLAN ÖĞRENCİLERE BÜYÜK KOLAYLIK GETİRECEĞİZ"

Özdağ, "Üniversitelerde not ortalaması 90'ın üzerinde olan öğrencilere ve lisede 18 yaşına geçmiş not ortalaması 90'ın üzerinde olan öğrencilere pasaport işlemlerinde büyük bir kolaylık getireceğiz. Onlardan hiçbir ücret almayacağız. Çünkü daha hayatlarının başlarında ailelerine ve ülkelerine karşı üstün performans göstererek görevlerini belirli ölçüler içerisinde olsa yerine getirmişler. Onun için pasaportu bedava alacaklar" dedi.