Ümit Özdağ'dan gazeteci Fatih Ergin'e destek: 'Tutuklanması zamanın ruhunun gereğidir'

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla evinden gözaltına alınan gazeteci Fatih Ergin, adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gözaltı kararını kamuoyuna duyuran avukat Sibel Sevinç Deveci Özçelik, tutuklama kararını da sosyal medya hesabından yaptığı "Maalesef Fatih Ergin tutuklandı" paylaşımıyla duyurdu.

ÖZDAĞ: "TUTUKLANMASI ZAMANIN RUHUNUN GEREĞİDİR"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazeteci Fatih Ergin’in tutuklanmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Özdağ, yaptığı açıklamada, “Fatih Ergin iyi bir gazetecidir. Tutuklanması zamanın ruhunun gereğidir. Geçmiş olsun sevgili Fatih... Bu da geçer elbet” ifadesini kullandı.