Ümit Özdağ'dan Hakan Fidan’a: 'İsrail’i bu kadar sevdiğini bilmiyordum'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir’deki temasları kapsamında partisinin İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 'Suudi Arabistan-Yemen' kriziyle ilgili açıklamalarına tepki gösteren Özdağ, Türkiye’nin bir savaşa sürüklenmek istendiğini savunarak şunları söyledi:

“Eskiden bir Dışişleri Bakanımız vardı. Şimdi Dışişleri Bakanımız kendisini savaş bakanı ilan etti. Hakan Fidan. Hakan Fidan’da birden bir Husi nefreti doğdu. Yaptığı her açıklamasında Husilere karşı Türkiye’nin harekete geçmesi gerektiğini, Suudi Arabistan’ın toprak güvenliğini sağlaması gerektiğini ifade ediyor. Bunu şaşkınlıkla izliyoruz. Husiler kimin düşmanı? İsrail’in düşmanı. Hakan Fidan’ın İsrail’i bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Hakan Fidan Bey, düşmanımın düşmanı dostumdur. Orta Doğu’da 4 bin seneden beri böyle. Siz bu ilkeyi değiştiriyor musunuz? Yani İsrail’in düşmanları sizin de mi düşmanınız oluyor? Bunu Türk milletine anlatın.”

"NE YAPMAK İSTİYORSUNUZ?"

Suudi Arabistan’ın toprak bütünlüğünün tehlikede olmadığını savunan Özdağ, bu ülkeyle silah satışı ve karşılıklı istihbarat iş birliğine itirazlarının bulunmadığını belirtti. Türkiye’nin Yemen’e yönelik olası askeri müdahalesini sorgulayan Özdağ, şöyle konuştu:

“Sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Kara kuvvetlerini mi yollayacaksınız, 3.300 kilometre ileriye Yemen topraklarına? Hava kuvvetlerini mi yollayacaksınız? Amerikan Hava Kuvvetlerinin, İsrail Hava Kuvvetlerinin yapamadığı neyi yapacak? Deniz kuvvetlerini mi yollayacaksınız? Amerikan uçak gemileri bölgeden uzaklaştılar. Husilerin elindeki füze sistemleri son derece gelişmiş ve askeri yapıları da dağların altına gizlenmiş. Özetle ne yapmak istiyorsunuz?”

"İSRAİL'İN BARIŞ İSTEYEN LİDERLERE İHTİYACI VAR"

Husilere yönelik bir saldırının Türkiye-İran ilişkilerine etkisinin de değerlendirilmesi gerektiğini belirten Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Evet, Sayın Hakan Fidan, gerçekten ne yapmak istiyorsunuz? Husi politikanızın amacı Türkiye-İran ilişkilerini nasıl bir eksene oturtmak? Bunları adım adım takip edeceğiz ve Türk kamuoyunu, değerli basın mensupları, bu oynanan tehlikeli oyun konusunda bilgilendireceğiz.”

Türkiye’nin bölgede ekonomik iş birliklerini destekleyen bir dış politika izlemesi gerektiğini söyleyen Özdağ, “Türkiye’nin Orta Doğu politikası barış ve istikrarı teşvik etmeli. Netanyahu denilen Orta Doğu’nun ve dünyanın baş belasını artık İsrail halkının seçimlerde sandığa gömmesinin zamanı gelmiş ve geçmektedir. İsrail halkının da Netanyahu’ya değil, barış isteyen liderlere ve siyasetçilere ihtiyacı vardır” dedi.