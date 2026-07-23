Ümit Özdağ duyurdu: MHP'li Mustafa Ertekin Zafer Partisi'ne katıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde basın toplantısı yaptı. Özdağ gündeme dair açıklamalarda bulunurken MHP'den Mustafa Ertekin'in Zafer Partisi'ne katıldığını açıkladı.

Ertekin, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gelinen aşamada, kendi değerlendirmelerim ve gördüğüm lüzum üzerine 22 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğimden istifa etme kararı almış bulunmaktayım" sözleri ile MHP'den istifa etmişti.

"BİZİM SAHİP OLMADIĞIMIZ BİLGİLERE SAHİP"

Zafer Partisi lideri, Ertekin'in partisine katılmasını şu sözlerle duyurdu:

"Sevgili Zafer Partililer, değerli yurttaşlarım, bu yaşanan süreci başından bu yana çok yakından izleyen, bizim sahip olmadığımız bazı sahip olan ve uzun yıllar Milliyetçi Hareket Partisi içinde değişik görevlerde bulunan ve dün geceye kadar Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi olan Sayın Mustafa Ertekin dün Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa etti. Bu yaşanan sürece tepkisini ortaya koymak için istifa etti. Ve Sayın Mustafa Ertekin bugün aramızda ve Zafer Partisi saflarına katılıyor.

Sayın Ertekin yaşananları en yakından görenlerin, yaşayanların başında geliyor. Son 21 ayda da çıkmış olduğu birçok televizyon programında, panellerde, konferanslarda, bütün Anadolu'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi görüşünü belki en fazla anlatanların başında geliyor. Ama bir Türk milliyetçisi olarak, Alparslan Türkeş'le birlikte çalışmış bir ülkücü olarak bu yaşananlara daha fazla ortak olmadığı ve istifasını vererek Zafer Partisi saflarına katıldı. Aramıza hoş geldiniz."