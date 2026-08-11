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Ümit Özdağ, ittifak yapabileceği partileri açıkladı: 'Bu tarihi sorumluluk'

Ümit Özdağ, ittifak yapabileceği partileri açıkladı: 'Bu tarihi sorumluluk'

11.08.2026 12:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ümit Özdağ, ittifak yapabileceği partileri açıkladı: 'Bu tarihi sorumluluk'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, önümüzdeki seçimlerde ittifak yapması olası partileri açıkladı. Özdağ, "AK Parti, MHP ve DEM Parti bir araya gelmiş ve kol kola yürürken Zafer Partisi olarak nasıl İYİ Parti ile mesela BTP ile, başka milli partilerle nasıl 'biz kol kola yürümeyiz' deriz?" dedi.
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, NOW TV'de konuk olduğu programda önümüzdeki seçimlerde partisinin izleyeceği 'ittifak' tutumuna ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. 

Programda kendisine yöneltilen "İYİ Parti'yle ittifak yapar mısınız?" sorusuna yanıt veren Özdağ, "Kim böyle bir süreçte milli güçlerin birleşmesine karşı çıkıyorsa örtülü veya açık Saray’a çalışıyor demektir. AK Parti, MHP ve DEM Parti 'birlikte yol yürüyeceğiz' dedi. Bu yapılar bir araya gelmiş ve kol kola yürürken ben Zafer Partisi Genel Başkanı olarak nasıl İYİ Parti ile mesela BTP ile, başka milli partilerle nasıl 'biz kol kola yürümeyiz' deriz?" dedi.

Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Bunu tarihe, çocuklarımıza ve seçmene nasıl izah ederiz? Ben edemem. Müsavat Bey'in de edemeyeceğini düşünüyorum. Bu tarihi bir sorumluluk. Maden siz Sevr'in 106'ncı yıldönümünde Türk milletinin gözünün içine baka baka terör örgütünün siyasi taleplerini de kabul eden bir teslimiyet sürecini başlattınız. O zaman biz de Atatürk'ün Birinci Meclis'te bütün milli unsurları bir araya getirmesi gibi bütün milli unsurlarla bir araya geliriz."

İlgili Konular: #Zafer Partisi #Ümit Özdağ

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