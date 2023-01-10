Ümit Özdağ'dan 'Cumhurbaşkanı adayı' açıklaması
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ittifak olarak kendi cumhurbaşkanı adaylarını çıkaracaklarını, öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dışında hiçbir adayı desteklemeyeceklerini açıkladı. Özdağ, Yavaş'ın adaylığı için “Başından beri söyledim aday olursa destekliyoruz." dedi.
İstanbul Şişli'deki otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Özdağ, Türkiye'nin hızla bir seçime doğru yaklaştığını, seçimin yapılması gereken tarihin ise Haziran 2023 olduğunu aktardı.
"BİZ KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARIYORUZ"
Millet İttifakı'nın Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığına aday göstermemesi durumunda, Zafer Partisi'nin gösterilen adayı destekleyip desteklemeyeceği sorusuna Özdağ, "Biz kendi adayımızı çıkarıyoruz ittifak olarak. Mansur Yavaş dışında hiçbir adayı desteklemiyoruz. Başından beri söyledim aday olursa destekliyoruz." yanıtını verdi.
DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?
Özdağ, geçtiğimiz ağustos ayında yaptığı açıklamasında "Mansur Bey'in 'aday değilim' dediği doğru değil. Bu konuda bildiklerimi kamuoyuyla paylaşmak için ortamın çok erken olduğunu düşünüyorum. Ama Mansur Bey 'aday değilim' demedi. Bir süreç var, hala işliyor. Biz de Zafer Partisi olarak bu süreç bitmeden herhangi bir yeni değerlendirme yapmayacağız, o pozisyonda duruyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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