Ümraniye'de milyonluk pazar projesi çöktü, Başkan suçu halka ve pazarcılara yükledi: 'Arkamda durmadılar'

İstanbul Ümraniye’de AKP’li belediye tarafından hayata geçirilen sabit pazar ve fuar alanı projesi yeniden tartışma konusu oldu.

Belediye, yaklaşık 10 bin metrekarelik yeşil alan ile 5 bin metrekarelik belediye hizmet alanını birleştirerek sabit pazar ve fuar alanı projesini hayata geçirirken, projenin daha karar aşamasında itiraz ettiklerini belirten Ümraniye Kent Savunması, hem yeşil alanın ortadan kaldırıldığına hem de mahalle pazarlarının tasfiye edilmek istendiğine dikkat çekti.

Ümraniye Kent Savunması, yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda inşa edilen projenin daha planlama aşamasında yanlış olduğunu söylediklerini belirterek, gelinen noktada tüm uyarılarının haklı çıktığını savundu.

Edinilen bilgiye göre projenin tamamlanmasının ardından Armağanevler Mahalle Pazarı kaldırıldı ve sabit pazar hizmete açıldı. Ancak beklenen olmadı. Yurttaşlar ve pazarcılar sabit pazarı tercih etmedi. Bunun üzerine belediye Armağanevler Pazarı'nı yeniden açtı, sabit pazara sağlanan servis hizmetlerini kaldırdı.

Böylece milyonlarca liralık yatırımın büyük ölçüde atıl hale geldiği öne sürüldü.

‘VAR MI BÖYLE BİR HALK?’

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise katıldığı bir etkinlikte pazar yerinin durumunun sorulması üzerine, “Halk benim arkamda durmadı, pazarcılara yenildik. Benim de pazar konusunda hevesimi kırdılar. Beni Kandil’den tehdit ettiler. Bunları böyle güzel söylüyorsunuz ama 5 bin kişi çıkacak, ‘Bu pazar buradan kalkmalı’ diyecek. Var mı böyle bir halk?” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE SORUMLULUĞU ÜSTLENMELİ

Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu, Yıldırım'ın projenin başarısızlığını halkın ve pazarcı esnafının destek vermemesine bağlayan açıklamalarını eleştirdi.

Okuducu, “yanlış planlanan bir projenin sorumluluğunun yurttaşlara veya esnafa yüklenemeyeceği belirtilerek, "Ortada bir başarısızlık varsa bunun sorumlusu o kararı alan yönetimdir" denildi.

Bulut Can Okuducu

Okuducu, ayrıca Yıldırım'ın tehdit aldığı yönündeki açıklamasına ilişkin, "Bu iddia doğruysa son derece ciddi bir durum söz konusudur. Doğru değilse kamuoyunu etkilemeye yönelik ağır bir iddiayla karşı karşıyayız" ifadeleri kullanıldı.

Can Okuducu, proje nedeniyle yeşil alanın kaybedildiği, yatırımcıların, esnafın ve yurttaşların mağdur edildiği savunularak belediyenin yaşanan sürecin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiği vurgulandı.