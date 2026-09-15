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Üsküdar Belediyesi'nde AKP'ye geçen Tahsin Usta o 'pazarlığı' doğruladı: 'Başkan yardımcılığına evet dedim'

Üsküdar Belediyesi'nde AKP'ye geçen Tahsin Usta o 'pazarlığı' doğruladı: 'Başkan yardımcılığına evet dedim'

15.09.2026 17:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Üsküdar Belediyesi'nde AKP'ye geçen Tahsin Usta o 'pazarlığı' doğruladı: 'Başkan yardımcılığına evet dedim'

CHP’den AKP’ye geçen ve verdiği oyla da Üsküdar Belediyesi Başkanvekiliğinin el değiştirmesini sağlayan meclis üyelerinden Tahsin Usta, parti değiştirmesi karşılığında kendisine başkan yardımcılığı teklif edildiğini doğruladı. Usta, "Yarın öbür gün açıklarlar. Başka bir pazarlığım yok" dedi.
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CHP’den istifa edip AKP’ye geçerek Üsküdar Belediyesi’nde yönetimin el değiştirmesine zemin hazırklayan meclis üyelerinden biri olan Tahsin Usta, "transfer" sürecine ilişkin bir açıklama daha yaptı.

Hakkındaki "maddi menfaat" iddialarını reddeden Usta, "Baktım ki birkaç arkadaşımız gitmiş, anlaşmış. Ya hiçbir şey yapmayacak ya da hizmet etmeye devam edecektim. Ben önümüzdeki süreci değerlendirdim" dedi.

"BAŞKAN YARDIMCILIĞI TEKLİF EDİLDİ"

Usta, "AK Parti size bir yer mi vaat etti?" sorusu üzerine "Daha önce başarılı olduğum alanlar vardı, onlardan yararlanabileceklerini söylediler. Başkan yardımcılığı teklif edildi, hizmet edebileyim diye 'evet' dedim. Engelliler, sosyal hizmetler, veterinerlik ya da imar işleri, nerede ihtiyaç olursa..." diye yanıt verdi.

"YARIN ÖBÜR GÜN AÇIKLARLAR"

AKP'li Usta "Ya vermezlerse?" sorusuna karşılık da "Vereceklerini umuyorum. Yarın öbür gün açıklarlar. Başka bir pazarlığım yok" ifadelerini kullandı.

Oylama haftasına kadar memleketi Trabzon’da olduğunu belirten Usta, İstanbul’a geldikten sonra 2-3 saat içinde AKP ilçe binasında buluşup rozet taktıklarını söyledi.

OTELDE TUTULDIKLARINI DOĞRULADI

Hakkında yapılan suç duyurusunda yer alan "polis gözetiminde bir otelde tutuldukları" iddialarına da yanıt veren Usta, "Şile'de değil, İzmit'te bir otelde tartışmalardan uzak kalmak amacıyla üç gün boyunca kaldıklarını ve oylama günü döndüklerini" ifade etti.

"EŞİM 'OLMAZ ÖYLE ŞEY' DEMİŞ, İNSANLAR ŞOK YAŞADI"

Usta ayrıca, transfer kararını önceden paylaşamadığı eşinin de yaşananlara tepki gösterdiğini de "Eşimin haklı bir tarafı var. Onunla konuşma fırsatı bulamadım. Başkalarından duyunca... 'Haberim yok, olmaz öyle şey' demiş. İnsanlar şok yaşadı. Bazı arkadaşlarımı üzdüm. Hizmet verirken bunları aşabileceğime inandım" diyerek anlattı.

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