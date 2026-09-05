Üsküdar Belediyesi'nde seçim günü: Bina polis ablukasında

Üsküdar Belediye Meclisi'nde bugün başkan vekilinin belirlenmesi için seçim yapılacak.

Saat 10.00'da başlaması beklenen seçimde başkan vekili, belediye meclis üyeleri arasından ve gizli oyla seçilecek.

İlk 2 tur oylamada üye tam sayısının üçte iki ve 3. oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacak. 3. oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, en çok oy alan iki aday için 4. oylama yapılacak.

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyon kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş 29 Temmuz'da gözaltına alınmı, 31 Temmuz'da tutuklanmıştı. Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos 2026'da belediye meclisinde yapılan oylamada CHP'li Sibel Tan Çetinkaya başkanvekili seçilmişti. Ancak CHP'li ismin kazandığı seçim AKP'nin itirazı üzerine iptal edilmişti.

BİNA POLİS ABLUKASINDA

Bugün yeniden yapılacak seçimler öncesinde sabahın erken saatlerinde belediye binasının polis ablukasına alındı. Belediye binası çevresinde bariyer oluşturan polis, basın mensuplarının içeri girmesine izin vermiyor.