Üsküdar Belediyesi’nde yenilenen seçim öncesi CHP ve YENİ Parti’den ortak söz: ‘AKP'ye vermeyeceğiz’

Yarın yapılacak Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi öncesi CHP Üsküdar İlçe Başkanı Zerrin Civandağ ve YENİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü ortak bir açıklama yaparak "Biz CHP ve YENİ Parti ilçe başkanları olarak halkımızın oylarıyla kazandığımız seçimi masa başında AKP’ye vermemek için bütün meclis üyelerimizle birlikte ortak davranacağımızı ve Üsküdar’ı vermeyeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız. Üsküdar’ı AKP’ye vermeyeceğiz" dediler.

Yapılan ortak açıklamada şunlar söylendi:

"Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş’a yönelik yapılan operasyon sonrası Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği için yapılan seçimi partimizin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazanmıştı.

AKP grubunun seçim sonucuna itirazı sonrasında mahkeme seçimi iptal etti. İstanbul Valiliği kararıyla yarın, 5 Eylül Cumartesi günü yeni bir seçim yapma kararı aldı.

AKP halkın iradesi ile kaybettiği seçimi ayak oyunlarıyla kazanmak için her şeyi yapıyor. 4 Belediye Meclis üyesinin AKP’ye geçmesi de, 3 Belediye Meclis üyesinin tekrarlanan seçimden hemen önce gözaltına alınması da bunun bir parçası.

Biz CHP ve YENİ Parti ilçe başkanları olarak halkımızın oylarıyla kazandığımız seçimi masa başında AKP’ye vermemek için bütün meclis üyelerimizle birlikte ortak davranacağımızı ve Üsküdar’ı vermeyeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız.

Üsküdar’ı AKP’ye vermeyeceğiz, halkın iradesine sahip çıkacağız!"