Üsküdar Belediyesi'ne operasyon... Ekrem İmamoğlu'ndan 'Sinem Dedetaş' mesajı: 'Merak etmeyin...'

İktidarın muhalif belediye başkanlarına yönelik yargı kıskacı ve operasyonları devam ediyor.

Bu sabah İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi.

"Yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

11 ADRESE BASKIN

İstanbul'da 11 farklı adrese yönelik düzenlenen ev baskınlarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş ile müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem Müdürü A.K., Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. ve ilgili birim personelinin yapı ruhsatı ile iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yaptığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri üzerine soruşturma başlatıldığı" bildirildi.

Başsavcılığın açıklamasında, "yapı ruhsatı verilmesinde yetkisi bulunmayan Kent A.Ş. görevlilerinin, kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden oluşturulan iletişim ağıyla ada-parsel bazlı renklendirmeler içeren tablolar hazırlayarak belediye personelini yönlendirdiği ve ruhsat sürecini koordine ettiği" öne sürüldü.

Açıklamada, "Kent A.Ş. ile müteahhitler arasında toplam bedeli 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 TL olan çok sayıda 'danışmanlık hizmeti' sözleşmesi imzalandığı, bu kapsamda bugüne kadar 361 milyon 392 bin 264 TL tahsil edildiğinin MASAK verileri ve diğer delillerle tespit edildiği" iddia edildi.

Soruşturmada ayrıca, "müteahhitlerin yapı ruhsatı alabilmek için Kent A.Ş. ile sözleşme imzalamaya zorlandığı, mevzuata aykırı iskan ruhsatları karşılığında rüşvet alındığı ve bazı ödemelerin Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın danışmanı U.M.'ye parça parça teslim edildiğinin HTS kayıtları, baz verileri ve şüpheli ifadeleriyle tespit edildiği" iddia edildi.

İMAMOĞLU'NDAN OPERASYON SONRASI İLK MESAJ

Operasyon sonrası, Silivri'de tutuklu bulunan seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da ilk tepki geldi.

İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından paylaşılan mesajında "Şafak vakti hukuksuz operasyonlarla milletin iradesine göz koyan zihniyet; sandıktan ümidini kesmiş, yargı eliyle tutunmaya çalışmaktadır. Ama merak etmeyin, 86 milyon yurttaşımız da sizi göndermek için gün saymaktadır" ifadelerini kullandı.