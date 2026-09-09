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Üsküdar Belediyesi seçimi 'Cübbeli'yi coşturdu, İstanbul'u da istedi!

Üsküdar Belediyesi seçimi 'Cübbeli'yi coşturdu, İstanbul'u da istedi!

9.09.2026 09:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Üsküdar Belediyesi seçimi 'Cübbeli'yi coşturdu, İstanbul'u da istedi!

Üsküdar Belediyesi'nin tutuklamalar, görevden almalar ve transferler sonucu AKP yönetimine geçmesi "Cübbeli Ahmet" diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü coşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de AKP'ye geçmesi için dua eden Ünlü, AKP'nin kaybetmesine neden olanlara da beddua etti.

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Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimini AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin’in kazanması sonrası sevincini gizleyemedi. 

Ünlü, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Üsküdar'daki sonucun kendisini “feraha gark ettiğini” belirtip İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için de benzer bir siyasi değişim temennisinde bulundu.

Ünlü, 2024 Yerel Seçimleri'nde AKP'nin İBB'yi kaybetmesi nedeniyle yaşadığı üzüntüyü de "İstanbul'un kaybedilmesine sebep olanlara da müstehaklarını i'tâ eylesin. Âmîn!" diye beddua ederek gösterdi.

Ünlü, paylaşımında şöyle dedi:

"Üsküdar'ın Ak Parti'ye geri dönmesi biz millî Müslümanları feraha ğarketti. Allâh-u Teâlâ İstanbul'umuzun iâdesiyle sürûrumuzu itmâm eylesin. İstanbul'un kaybedilmesine sebep olanlara da müstehaklarını i'tâ eylesin. Âmîn!"

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