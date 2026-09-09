Üsküdar Belediyesi seçimi 'Cübbeli'yi coşturdu, İstanbul'u da istedi!

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimini AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin’in kazanması sonrası sevincini gizleyemedi.

Ünlü, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Üsküdar'daki sonucun kendisini “feraha gark ettiğini” belirtip İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için de benzer bir siyasi değişim temennisinde bulundu.

Ünlü, 2024 Yerel Seçimleri'nde AKP'nin İBB'yi kaybetmesi nedeniyle yaşadığı üzüntüyü de "İstanbul'un kaybedilmesine sebep olanlara da müstehaklarını i'tâ eylesin. Âmîn!" diye beddua ederek gösterdi.

Ünlü, paylaşımında şöyle dedi:

"Üsküdar'ın Ak Parti'ye geri dönmesi biz millî Müslümanları feraha ğarketti. Allâh-u Teâlâ İstanbul'umuzun iâdesiyle sürûrumuzu itmâm eylesin. İstanbul'un kaybedilmesine sebep olanlara da müstehaklarını i'tâ eylesin. Âmîn!"