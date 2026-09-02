Üsküdar Belediyesi seçimleriyle ilgili yeni karar: İtiraz reddedildi!

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanıp görevden alınmasının ardından yapılan Üsküdar Belediyesi Başkanvekilliği seçimlerinde AKP'nin itirazı kabul edilmiş ve seçimin yenilenmesi talep edilmişti.

Üsküdar Belediyesi seçimlerin yenilenmesi kararına itiraz etti. Ancak Bölge İdare Mahkemesi bu itirazı reddetti.

5 EYLÜL'DE YENİDEN SEÇİM

Ret kararı üzerine İstanbul Valiliği, seçimin yenileceği günü açıkladı. Valilik, Üsküdar Belediye Meclisinin Başkan Vekilini seçmek üzere 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanmasının uygun görüldüğünü duyurdu.

CHP'NİN ADAYI KAZANMIŞTI

5 Ağustos'ta ilk yapılan seçimde, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ile Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin yarışmıştı.

İlk iki turda Çetinkaya 26, Gültekin 16 oy alırken salt çoğunluk sağlanamamıştı. Üçüncü turda Çetinkaya 21, Gültekin 18 oy almış, 5 oy geçersiz sayılmıştı.

Tartışmalı seçimin dördüncü turunda ise Çetinkaya 22, Gültekin 18 oy almış ve 4 oy geçersiz sayılmıştı. Böylece Sibel Tan Çetinkaya, belediye başkan vekili seçilmişti.