Üsküdar'da CHP'den AKP'ye geçenlerden biriydi: Tahsin Usta, tepkilere 'geçmiş'iyle yanıt verdi, 'Üsküdar'ı AK Parti kazanmadı' dedi

Üsküdar Belediye Meclisi'nin üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta, mahkeme kararıyla yenilenen Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesinde CHP’den istifa ederek AKP’ye katılmıştı.

AKP’ye katılan üyelerinden biri olan Tahsin Usta, tepkilerin ardından ilk kez açıklama yaptı.

Usta, "Üsküdar'ı AK Parti kazanmadı, CHP kaybetti. Bu işin özeti budur. Geçiş nedenimizi arayanlara ve ithamlarda bulunanlara sadece hayatımın geçmişine bakmalarını öneririm. Bende hakkı ve emeği olan ailemin, siyasi arkadaşlarımın, dostlarımın üzüldüklerini biliyorum. Beni anlayacaklarını umuyorum" dedi.

31 Mart 2024 seçiminden hemen sonra meclis üyelerinin belediyede müdürlüklerle ilişki kurmamasının istendiğini buna karşılık Üsküdar dışından gelen memur ve danışmanlarının Dedetaş'ı yönlendirerek belirleyici olduğunu öne süren Usta, bu durumun bugünün hazırlayıcısı olduğunu savundu..

Belediyede işlerin de tıkanma noktasına geldiğini ve borçlanmanın 7 milyar liraya ulaştığını, bu bilginin kendileriyle paylaşılmadığını ileri süren Usta, "Bu koşullarda, üyesi olduğum CHP'de ne de geçebileceğimiz Yeni Partide siyaset yapma, hizmet üretme ve verdiğimiz sözleri yerine getirme imkânımız kalmıştı" dedi.

Usta, açıklamasında belediyenin mali durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Belediyenin yaklaşık 1 milyar lira borçla devralındığını, borcun bugün yaklaşık 7 milyar liraya çıktığını öne süren Usta, bu durumun meclis üyeleriyle paylaşılmadığını savundu.

"NEDENLERİN BİR KISMINI AÇIKLADIM"

Seçimden 1 buçuk yıl sonra getirildiği Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden daha sonra alınışına içerleyen Usta, "Görevimden alındığımda sahip çıkmayanların bugün bana söyleyecekleri sözleri yoktur. Bugün hiçbiri kendisine veya kurullarına, 'Nerede yanlış yapıyoruz, neden Türkiye genelinde bunca Belediye Başkanı ve Meclis Üyesi AK Parti'ye geçiyor?' diye sorup cevap aramıyorlar" diye tepki gösterdi.

Usta açıklamasında sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üsküdar'ı AK Parti kazanmadı, CHP kaybetti. Bu işin özeti budur. Geçiş nedenimizi arayanlara ve ithamlarda bulunanlara sadece hayatımın geçmişine bakmalarını öneririm. Bende hakkı ve emeği olan ailemin, siyasi arkadaşlarımın, dostlarımın üzüldüklerini biliyorum. Beni anlayacaklarını umuyorum.

Bir kısmını açıklamış olduğum nedenlerle; hemşerilerime, Üsküdarlılara ve tüm STK'lara vermiş olduğum sözleri yerine getirebilmek, daha iyi hizmet verebilmek ve belediyeyi geldiği tıkanıklıktan çıkartabilmek için ben de AK Parti'ye katılan meclis üyelerimizin yanında yerimi aldım."