Üsküdar’da seçim öncesi AKP'ye geçmişti… Tahsin Usta belediye başkan yardımcısı oldu

Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi öncesinde CHP'den AKP'ye geçen ve seçimi AKP Parti'nin kazanmasında etkili olan meclis üyesi Tahsin Usta belediye başkan yardımcısı olarak atandı.

Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminde AKP'ye geçerek kilit rol oynayan meclis üyelerinden olan Tahsin Usta, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Seçilmiş Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan ve CHP'li Sibel Tan Çetinkaya'nın kazandığı belediye başkanvekilliği seçimi, AKP’nin itirazı üzerine tekrarlanmıştı. İkinci kez düzenlenen seçim ise CHP'li iki meclis üyesinin tutuklanması ve dört üyenin de AKP'ye geçmesinin ardından gerçekleşmişti.

8 Eylül’de yapılan başkanvekilliği seçiminde AKP’li Dündar Ziya Gültekin 23 oyla Üsküdar Belediye Başkanvekili seçilirken, CHP ve YENİ Parti’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oyda kalmıştı.

AKP'YE TRANSFERİN ÖDÜLÜ!

Üsküdar'daki seçim tartışılmaya devam ederken dikkat çeken bir karara imza atıldı.

Medyascope'tan Fırat Fıstık'ın haberine göre; AKP’ye geçen dört üyeden biri olan Tahsin Usta, Dündar Ziya Gültekin tarafından Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.