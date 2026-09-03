Üsküdar'da seçime günler kala... CHP'li 4 meclis üyesi AKP'ye 'transfer' oldu!

AKP Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li 4 meclis üyesinin AKP'ye geçtiğini duyurdu.

Böylece, Üsküdar Belediye Meclisi'nde 23 CHP'li, 21 Cumhur İttifakı üyesi bulunmuş oluyor.

Sarıcaoğlu şunları yazdı:

"Bu akşam Üsküdar için yeni bir başlangıca, büyüyen bir birlikteliğe hep birlikte şahitlik ediyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa eden kıymetli meclis üyelerimiz; Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta, AK Parti ailemize katıldı.

Üsküdar’a olan aşkımız ve bu güzel şehre hizmet etme arzumuzla çıktığımız bu yolda, artık daha kalabalık, daha güçlü ve daha kararlıyız.

Üsküdar sevdamız ortak.

Hizmet arzumuz ortak.

İstikametimiz ortak.

Üsküdar için hep birlikte, daha güçlü yarınlara…

Ailemize Hoş Geldiniz!"

Bu akşam Üsküdar için yeni bir başlangıca, büyüyen bir birlikteliğe hep birlikte şahitlik ediyoruz.



Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa eden kıymetli meclis üyelerimiz; Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta, AK Parti ailemize katıldı.



Üsküdar’a olan aşkımız… pic.twitter.com/ZHQKWwcOCN — Taha Sarıcaoğlu (@TahaSaricaoglu) September 3, 2026

CHP’den istifa ederek AKP'ye katılan Tahsin Usta, dört meclis üyesi adına yaptığı açıklamada, kararlarının 'Üsküdar’a daha fazla hizmet etme amacı' taşıdığını söyledi.

Karar sürecine ilişkin herhangi bir 'baskı veya pazarlığın' söz konusu olmadığını söyleyen Usta, “Bu kararı verirken meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber şunu özellikle söylemek isterim ki hiçbir baskı altında kalmadık, hiçbir tehdit altında kalmadık ve hiçbir pazarlığın içerisinde bulunmadık. Amacımız Üsküdar’a daha fazla hizmet edebilmek ve bu çatı altında bunu gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Bu nedenle bizi kabul ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanıp görevden alınmasının ardından yapılan Üsküdar Belediyesi Başkanvekilliği seçimlerinde AKP'nin itirazı kabul edilmiş ve seçimin yenilenmesi talep edilmişti.

Üsküdar Belediyesi seçimlerin yenilenmesi kararına itiraz etti. Ancak Bölge İdare Mahkemesi bu itirazı reddetti.

Ret kararı üzerine İstanbul Valiliği, seçimin yenileceği günü açıkladı. Valilik, Üsküdar Belediye Meclisinin Başkan Vekilini seçmek üzere 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanmasının uygun görüldüğünü duyurdu.

5 Ağustos'ta ilk yapılan seçimde, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya belediye başkan vekili seçilmişti.