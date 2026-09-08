Üsküdar seçimlerinde millet iradesinin 'çalınmasına' tepki: 'Kılıfına dahi sokulmaya ihtiyaç duyulmadan çalınan minare...'

Üsküdar Belediyesi'nin bugün yeniden yapılan başkan vekili seçiminde AKP'ye geçmesinin yankıları sürerken YENİ Partili isimlerden tepkiler gecikmedi.

Tutuklama, tehdit ve transferlerle AKP'ye geçen Üsküdar Belediyesi'nde seçimlere ilişkin tepki gösteren isimler şöyle:

YENİ PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MURAT EMİR

"En iyi bildiklerini yaptılar ve Üsküdar’a çöktüler. Savcılığın gözaltı takvimiyle valiliğin seçim takvimini milimetrik olarak üst üste bindirip, oy kullanacak iradeyi cezaevine tıkarak önce skoru zorla 21-21’e eşitlediler, ardından geri kalanların bazılarını da vaatler ve tehditler ile etkilediler. Devletin tüm zor aygıtlarını devreye sokarak AKP’nin hayalindeki parti devletine yakışır ne varsa yaptılar. Elbet kurduğunuz bu yargı kumpası da bu tezgah da başınıza çalınacak."

En iyi bildiklerini yaptılar ve Üsküdar’a çöktüler.



Savcılığın gözaltı takvimiyle valiliğin seçim takvimini milimetrik olarak üst üste bindirip, oy kullanacak iradeyi cezaevine tıkarak önce skoru zorla 21-21’e eşitlediler, ardından geri kalanların bazılarını da vaatler ve… — Murat Emir (@muratemir_dr) September 8, 2026

YENİ PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ GÖKHAN GÜNAYDIN

"ÜSKÜDAR’DA KILIFINA SOKULMAYA DAHİ İHTİYAÇ DUYULMADAN ÇALINAN MİNARE! Yerel seçimde AKP - MHP birlikte 25 bin fark ye, seçimi kaybet! 14 AKP, 3 MHP toplam 17 meclis üyesi çıkarabil. Karşında 29 meclis üyemiz olsun. Sonra Kumpas planını devreye sok! Sinem Başkan’ı tutukla..

Meclis üyesi Bülent Kaygun’u 10 ay süreyle hapiste tut, sonra görevden uzaklaştır. 2 meclis üyesi, Ekrem Baki ve Amine Cansu Çelik’i tutukla, oylamaya katılamamalarını sağla... 4 meclis üyesini (Ahmet Başbaydar, Hüseyin Kazan, Ayhan Aydın ve Tahsin Usta), havuç ve sopa ilişkisiyle AKP’ye transfer et. Bunları şehir değiştirerek otellerde sakla. Böylece sayıyı 21-21’e getir. Bununla da yetinme, bir meclis üyesinin ortağını gece yarısı gözaltına al, “gelinim sana söylüyorum, kızım sen anla” de... Bu ortamda seçimlere gir...

Bu seçimde de 2 üyeyi daha “ikna ettiğin” ortaya çıksın... Pazara çıkmış ve mali bedeli olanlara kuşkusuz söylenebilecek çok şey var. Ancak asıl olan, yürütülen açık kumpasın ve sahiplerinin deşifre edilmesi ve bu utanmazlığın sahiplerinin yaptıklarına pişman edilmesidir. Onuruyla ayakta duran Üsküdar halkına ve millet iradesine selam olsun... 16 metrekare kuyu tipi cezaevinde onurunu satmayanlara selam olsun. Bugün çalınan millet iradesi mutlaka yerine konulacaktır!"

ÜSKÜDAR’DA KILIFINA SOKULMAYA DAHİ İHTİYAÇ DUYULMADAN ÇALINAN MİNARE!



Yerel seçimde AKP - MHP birlikte 25 bin fark ye, seçimi kaybet!



14 AKP, 3 MHP toplam 17 meclis üyesi çıkarabil.



Karşında 29 meclis üyemiz olsun.



Sonra Kumpas planını devreye sok!



Sinem Başkan’ı tutukla..… — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) September 8, 2026

YENİ PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ GÖKAN ZEYBEK

"Bu iktidar, Üsküdar’da tarihi bir utanca daha imza atmıştır. AK Parti, açık ara kaybettiği Üsküdar’ı hileyle ele geçirmiştir! Buyursunlar, sahiplensinler böyle “millî irade”yi…

Oy kullanacak meclis üyelerini tutukla. Dört kişiyi baskıyla, tehditle, şantajla ve çeşitli tekliflerle transfer et. O da yetmezse bir kısmını da menfaat karşılığında yanına çekerek milli iradeyi sakatla. Sonra gel, bugün seçim yap. Soran olursa da “Demokrasiye inanıyoruz.” de!

Bu milletin yüzüne nasıl bakacaksınız? Yarın hangi yüzle kapısına gidip oy isteyeceksiniz? Bugünü siz de unutmayın, biz de unutmayalım. Halkımızın vicdanından da sandıkta vereceği o büyük dersten de kaçamayacaksınız!"

Bu iktidar, Üsküdar’da tarihi bir utanca daha imza atmıştır. AK Parti, açık ara kaybettiği Üsküdar’ı hileyle ele geçirmiştir!



Buyursunlar, sahiplensinler böyle “millî irade”yi…



Oy kullanacak meclis üyelerini tutukla. Dört kişiyi baskıyla, tehditle, şantajla ve çeşitli… https://t.co/VoIhGiPdJv — Gökan Zeybek (@gokanzeybekyeni) September 8, 2026

YENİ PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN BÜLBÜL

"Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği Seçimi Yargı ve Siyaset İşbirliğiyle AKP tarafından gasp edildi! Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ı haksız hukuksuz bir soruşturmayla tutukladıktan sonra görevden uzaklaştırdılar. Yapılan Başkan Vekilliği seçimini Sibel Tan Çetinkaya kazandı. Yapılan seçimi AKP alamadı diye seçimi talimatlı yargı eliyle iptal ettirdiler. Tüm bunların üstüne yargı işbirliğiyle meclis üyelerini baskı ve tehditle sindirdiler.

Seçim öncesinde usulsüzlüklere dikkat çekmiştim; 5 Ağustos'ta yapılan oylamada oy pusulaları teker teker gösterilerek sayılmış ve tüm baskı ve tehditlere rağmen AKP’nin adayı seçimi alamamıştı. Bu seçim hukuksuzca iptal edildi. Seçim öncesi, dört meclis üyesi istifa ettirilip AKP’ye geçirildi. 3 meclis üyemiz bu süreçte gözaltına alındı. 2 meclis üyesi tutuklandı. İstanbul Valiliği, seçim tarihini gözaltı süresine isabet edecek şekilde belirledi.

Bugün yapılan seçimde; Meclis üyeleri baskı altına alındı, tehdit edildi ve her turda AKP’nin oyu birer birer arttı. Ve nihayet hileyle seçimi gasp ettiler. Eşi benzeri görülmemiş bir seçim hilesiyle Üsküdar halkının iradesini yok saydılar! AKP, 30 yıl sonra kaybettiği Üsküdarı işte bu hilelerle hukuksuzca zapt etti. Yazıklar Olsun!"