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Üsküdar ve Menderes'i işaret etti... Muharrem İnce’den CHP ve Yeni Parti’ye çağrı: 'Savaş baltalarını gömün'

Üsküdar ve Menderes'i işaret etti... Muharrem İnce’den CHP ve Yeni Parti’ye çağrı: 'Savaş baltalarını gömün'

4.09.2026 12:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Üsküdar ve Menderes'i işaret etti... Muharrem İnce’den CHP ve Yeni Parti’ye çağrı: 'Savaş baltalarını gömün'

CHP'nin 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP’liler ile Yeni Parti’lilere seslenerek partiler arasındaki tartışmaların sonlandırılması çağrısında bulundu. Menderes ve Üsküdar’da yaşananlara dikkat çeken İnce, “Esas mücadele Cumhuriyet’i, Cumhuriyet’in kurumlarını, değerlerini yok eden iktidara karşı verilmelidir” dedi.
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2021 yılında CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran ancak Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde CHP'ye geri dönen Muharrem İnce, CHP ile Yeni Parti arasındaki tartışmalara ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

İnce, iki partinin mensuplarına “savaş baltalarını gömme” çağrısında bulunurken, muhalefetin kendi içindeki mücadele yerine iktidara odaklanması gerektiğini savundu.

“HERKES SAVAŞ BALTALARINI GÖMMELİDİR”

Menderes ve Üsküdar’da yaşanan gelişmelere işaret eden İnce, şu ifadeleri kullandı:

“CHP’lilere ve Yeni Parti’lilere sesleniyorum; Herkes savaş baltalarını gömmelidir. Menderes ve Üsküdar’da yaşananları görüyoruz. Esas mücadele Cumhuriyet’i, Cumhuriyet’in kurumlarını, değerlerini yok eden iktidara karşı verilmelidir. Biz birbirimizle kavga edersek; olan geleceğimize, yarınlarımıza, Cumhuriyetimize olur.”

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