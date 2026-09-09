Üsküdar 'zafer'inin ardından: AKP'nin adayıyla ilçe başkanından türbe ziyareti

Gözaltı ve tutuklamalar ile baskı ve şantajla yapılan meclis üyesi transferlerinin gölgesinde geçen Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminin kazananı olan AKP adayı Dündar Ziya Gültekin, "başarı"sının ardından bu sabah türbe ziyareti yaptı.

Gültekin'in bu sabah Üsküdar'da bulunan Aziz Mahmut Hüdayi türbesine yaptığı ziyarete AKP Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu da eşlik etti.

Sarıcaoğlu'nun "Hüdayi şehri Üsküdar" notuyla sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, Gültekin'in buradaki duasının ardından türbenin bulunduğu caminin önünde de Sarıcaoğlu'yla birlikte simit dağıttığı anlara yer verildi.

NE OLDU?

Üsküdar Belediyesi'nde Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılan başkanvekilliği seçiminde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazanmıştı. Ancak AKP'nin itirazı üzerine yenilenen seçim öncesinde iki CHP'li meclis üyesi gözaltına alınıp tutuklanması nedeniyle oy kullanamadı.

Dün yapılan başkanvekili seçiminde ise Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin, dördüncü turda CHP-YENİ Parti ittifakından verilen 2 fireyle 23-19 önde tamamlarak ipi göğüsleyen isim oldu.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçimin ardından yaptığı açıklamada, Ayhan Aydın’ın AKP’ye geçmesinin ardından kendisini aradığını ve ağlayarak savcı tarafından tutuklanmakla tehdit edildiğini söylediğini ileri sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Çelik’in Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminin ardından yaptığı açıklamalarda dile getirdiği iddialar hakkında re'sen soruşturma başlattı. Başsavcılık, tehdit edildiği iddia edilen CHP'den istifa edip AKP'ye geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ı ifadeye çağırdı.