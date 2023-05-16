Utanç tablosu: Meclis’te kadın vekil oranı 5'te 1 oldu
Milletvekili seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Meclis’e bu yasama döneminde toplam 121 kadın milletvekili seçildi.
14 Mayıs'ta düzenlenen 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre bu yasama döneminde TBMM’de görev alacak kadınlar da belli oldu.
ANKA’nın aktardığına göre AK Parti’den 50, CHP’den 35, Yeşil Sol Parti’den 26, İYİ Parti’den altı, MHP’den üç ve TİP’ten bir olmak üzere toplam 121 kadın milletvekili seçildi.
31 İLDE KADIN VEKİL YOK
Böylece geçen yasama döneminde yüzde 17 olan kadın milletvekili oranı yüzde 20’ye yükseldi. 2018 seçimlerinde Meclis’e 104 kadın milletvekili girmişti.
Yine kesin olmayan sonuçlara göre, 31 ilde kadın milletvekili bulunmuyor.
Bu iller şöyle:
Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak.
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