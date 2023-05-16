2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Utanç tablosu: Meclis’te kadın vekil oranı 5'te 1 oldu

Milletvekili seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Meclis’e bu yasama döneminde toplam 121 kadın milletvekili seçildi.

ANKA
Yayınlanma: 16.05.2023 - 08:41
Utanç tablosu: Meclis’te kadın vekil oranı 5'te 1 oldu
Abone Ol google-news

14 Mayıs'ta düzenlenen 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre bu yasama döneminde TBMM’de görev alacak kadınlar da belli oldu.

ANKA’nın aktardığına göre AK Parti’den 50, CHP’den 35, Yeşil Sol Parti’den 26, İYİ Parti’den altı, MHP’den üç ve TİP’ten bir olmak üzere toplam 121 kadın milletvekili seçildi.

31 İLDE KADIN VEKİL YOK

Böylece geçen yasama döneminde yüzde 17 olan kadın milletvekili oranı yüzde 20’ye yükseldi. 2018 seçimlerinde Meclis’e 104 kadın milletvekili girmişti.

Yine kesin olmayan sonuçlara göre, 31 ilde kadın milletvekili bulunmuyor. 

Bu iller şöyle:

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak.


TBMM Meclis 2023 seçimleri Seçim 2023 Seçim

İlgili Haberler

Seçim 2023: Türkan Elçi Meclis'e girdi

Seçim 2023: Türkan Elçi Meclis'e girdi
Hatay'dan aday gösterilmişti... Gökhan Zan Meclis'e giremedi!

Hatay'dan aday gösterilmişti... Gökhan Zan Meclis'e giremedi!
Meclis'e giremeyen Mehmet Aslantuğ'dan ilk açıklama

Meclis'e giremeyen Mehmet Aslantuğ'dan ilk açıklama

En Çok Okunan Haberler