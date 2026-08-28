Utku Çakırözer'den Sincan Cezaevi ziyareti: 'Siyasi tutuklular peşin cezalandırmayla karşı karşıya'

YENİ Parti Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, dün Sincan Cezaevi’ne yaptığı ziyarette Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, NATO tutukluları Şevin Özden, İnsan Hakları Derneği’ninden Tuğba Kahraman, YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüştü.

"SEKİZ KEZ GÖZALTINA ALINDILAR İKİ HAFTA İÇİNDE"

Çakırözer, ziyaretlere ilişkin şunları söyledi:

“Hakkını alamayan maden işçilerinin aylardır süren direnişi var. Dönem dönem Ankara’ya geldiler. Son olarak da iki haftadır Ankara’da, Enerji Bakanlığı'nın önünde, parklarda direnişlerini sergilediler. Bağımsız Maden İş Sendikası'nın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu tutuklandı. Sincan Cezaevi'nde kendisini ziyaret ettim. Sekiz kez gözaltına alındılar iki hafta içinde. Üç gün önce adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Tweetleri gündeme getirilmişti.

Yine aynı tweetler gündeme getirilmiş. 2022’de attığı, 2024’te attığı tweetler, bir de son direniş sırasında yapılan bir sosyal medya paylaşımına alıntılayarak attığı tweet. O tweetlerden TCK 216 maddesinden kendisini tutukladılar. Ama tutuklama gerekçesine bu tweetler yerine, Enerji Bakanlığı önündeki protestoyu gerekçe göstermişler. Anayasamıza göre protesto hakkı en temel haklardandır. Hele hele maden emekçilerinin hakkını aramasından daha doğal bir şey olamaz. Bu nedenle bir sendika yöneticisinin bu şekilde tutuklanması kabul edilemez."

“BAŞARAN AKSU DİRENİŞ OLUMLU SONUÇLANDIĞI İÇİN MUTLULUĞUNU İFADE ETTİ”

"Aynı şekilde sendikanın Genel Başkanı Gökay Çakır da memleketinde tutuklandı. Başaran Aksu ile görüşmemizde, onun dosyasında hiçbir şey olmadığını, sadece ikisinin birlikte bir fotoğrafını paylaştığını, bir de şiir paylaştığını söyledi. Her ikisi de hukuksuz, haksız tutuklamalar. Ama kendisinin bir tek tesellisi var. Biliyorsunuz o direniş olumlu sonuçlandı. İşçilere kalan haklarını da alacakları yönde teminat gösterildi. ‘Buradaki en büyük mutluluğum bu haberi almış olmak’ dedi Başaran Aksu."

“NATO TUTUKLULUARI, ‘POTANSİYEL PROTESTOCU’ OLDUKLARI GEREKÇESİYLE İKİ AYDIR CEZAEVİNDE”

"NATO Zirvesi Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapıldı. Zirve öncesinde görülmemiş gözaltılar ve tutuklamalar oldu. Yüzlerce yurttaşımız Ankara’da gözaltına alındı, tutuklandı. Kamuoyu çok fazla haberdar değil ama hala 23 Haziran'da tutuklanmış, iki aydan fazla süredir içeride tutuklu olan yurttaşlarımız var. Onlardan birkaçını ziyaret ettim.

Bunlardan biri Şevin Özden. Ankara Üniversitesi üçüncü sınıf öğrencisi, iki aydan fazla süredir tutuklu. Aslında annesiyle birlikte tutuklanmıştı. Annesi bırakıldı. Kızı iki aydan fazla süredir tutuklu. Bu tutukluluk nedeniyle dönem kaybı yaşamış durumda. Onu anlattı. Çünkü bütünlemelerine giremedi. Telafilere giremedi. Şimdi de eğitim öğretim dönemi başlayacak. Eğer bu tutukluluklar uzarsa belki bu öğretim yılına da başlayamayacak. Kendisi tek değil. Orada yedi kız, 10'dan fazla erkek öğrencinin yine Sincan'da kalmakta olduğunu söyledi.

İnsan Hakları Derneği'nin yöneticilerinden Tuğba Kahraman yine cezaevinde. O da kızıyla yaşıyor. O da iki aydan fazla süredir sınav senesinde olan kızından mahrum, özgürlüğünden mahrum. Her ikisiyle de görüşmemde -iddianameleri çıktı, 29 Eylül'de duruşmaları olacak- iddianamelerin de gerekçe olarak NATO Zirvesi sırasında protesto edebilecekleri olasılığı üzerine tutuklandıkları söyleniyor. Ceza Kanunu’muzda, yasalarda böyle bir suç yok. Yani 'Sen potansiyel protestocusun’ diye insanlar tutuklanamaz. Bu temel insan haklarına aykırı. Ama bu insanlar Sincan Cezaevi'nde aylardır tutuklular. Buradan çağrımız bir an önce özgürlüklerine kavuşmaları, Türkiye'nin bu ayıptan kurtulması."

“İLKSEN ÖZALPER 20 GÜNÜ AŞKIN SÜREDİR HUKUKSUZCA TUTUKLU”

"Yine Sincan Cezaevi'nde Manisa İl Başkanımız İlksen Özalper, 20 günü aşkın süredir tutuklu. Manisa'dan Ankara'ya getirildi. Ama dosyasının içine baktığınızda bomboş bir dosya. Sorulan sorulara, verdiği yanıtlara baktığınızda, içi bomboş bir dosya nedeniyle İlksen Başkanımız burada. Özgürlüğünden, ailesinden, o da yine yedi buçuk yaşındaki oğlundan mahrum bir şekilde cezaevinde tutuluyor. Tamamen siyasetin baskısıyla yargının kullanılması neticesinde İlksen Başkan hiç olmaması gereken cezaevinde tutuluyor. Ona da özgürlük, ona da adalet istiyoruz.

Bir an önce bu haksız tutuklulukların bitmesini istiyoruz. Her biri peşin cezaya dönüşüyor. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin işte Silivri, işte Çorlu, işte Sincan, bakıyorsunuz aylar süren, yıllar süren tutukluluklar, iddianame hazırlanmıyor, boş dosyalar, içinde delil yok, kanat yok. İnsanlar aylarca yatırılıyor sonra ‘pardon, bu yanlışmış’ denip serbest bırakılıyor ama insanlar maalesef özgürlüklerinden çalındığıyla kalıyor."

“‘MAĞDUR’ OLAN KİŞİLER ŞİKAYETÇİ OLMADIKLARINI SÖYLEMELERİNE RAĞMEN TANJU ÖZCAN HALA TUTUKLU”

"Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'ı ziyaret ettim. Tanju Özcan hakkındaki iddialar öğrencilere burs vermek için kurulan bir vakıfla ilgiliydi. Geçtiğimiz günlerde duruşması yapıldı. Tanju Başkan da Bolu'da yargılanıyor ama Ankara’da, Sincan'da tutuluyor. Aslında Bolu'da olabilir. Aslında tutuksuz olması lazım zaten.

Duruşmasında tüm ‘mağdur’ olduğu iddia edilen, 46’nın üzerinde kişi, kurum şikayetçi olmadıklarını, Tanju Başkan ile hiçbir sorunları olmadığını söylemelerine rağmen hala cezaevinde tutuluyor. O da haksız, hukuksuz yere özgürlüğünden, ailesinden mahrum. Tanju Başkan'ın da bir an önce bu haksızlık, bu hukuksuzluk, bu adaletsizlik biterek özgürlüğüne kavuşması bizim en büyük çağrımız."

“SİYASİ TUTUKLULAR PEŞİN CEZALANDIRMALARLA KARŞI KARŞIYA"

"Sincan'a gittik ama tüm Türkiye'de cezaevlerinin durumu bu. Siyasi tutuklular maalesef görüşleri, yaptıkları protestolar ya da ifade ettikleri görüşler nedeniyle gazeteciler, hak savunucuları, belediye başkanları, yurttaşlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri uzun tutukluluklarla yani peşin cezalandırmalarla karşı karşıyalar.

Bu haksızlığın, bu hukuksuzluğun bir an önce bitmesi, sadece bizim muhalefet olarak talebimiz değil, Türkiye'nin demokraside, Türkiye'nin hukuk devletinde daha alt sıralara, daha diplere düşmemesi yönünde bence milyonların ortak çağrısıdır."