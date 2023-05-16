Uzmanlar, muhalefetin suçlayıcı, agresif yaklaşım sergilemesi gerektiği görüşünde: ‘Hesap soran bir dil gerekiyor’

Yayınlanma: 16.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 16.05.2023 - 07:01

İktidarın seçim dönemindeki siyasi tutumuna dikkat çeken siyaset bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, “Seçim öncesinde ‘Ekonomik kriz belirleyici ana etken olur mu?’ diye değerlendirmeler yapıyorduk. Ancak Cumhur İttifakı’nın öne çıkardığı istikrar ve beka tartışmaları seçmen kitlesini etkilediği görülüyor. Ekonomi ve tartışılan diğer büyük sorunlar, seçmenin milliyetçi ve muhafazakâr reflekslerinin gerisinde kalmış durumda” dedi.

‘AKP’NİN OYU İTTİFAKTA KALDI’

Seçmen davranışı açısından bir süreklilik hali olduğuna vurgu yapan Tosun, “AKP’de bir miktar oy erimesi var ancak bu oy ittifak içinde hareket ediyor. Muhafazakâr seçmen milliyetçi bir partiye yönelmiş durumda. Geçen seçimlerde de bunun tam tersi bir durumun olduğunu görmüştük” ifadelerini kullandı. Seçimlerden 5.47 oy ile çıkan Sinan Oğan’ın seçmen kitlesi hakkında da tespitlerde bulunan Tosun, “Oğan, genç, tepkici, Atatürkçü ve seküler seçmen kitlesinin bir kısmını yakalamış görünüyor” diye konuştu.

Oğan’ın seçmen kitlesinin ikinci turda kime oy atacağı sorusuna ilişkin ise Tosun, “14 günlük süreç belirleyecek. Oğan’ın seçmeninin büyük bir bir kısmı sayın Kılıçdaroğlu’na oy atabilir. Bir kısmının da sayın Erdoğan’a oy atma ihtimali görünüyor” değrlendirmesinde bulundu.

‘MİLLİYETÇİLER LİDER ODAKLI’

Siyaset bilimci Doç. Dr. Cangül Örnek ise anket şirketlerinin açıkladığı veriler ile seçim sonuçlarının uymadığına dikkat çekerek söz konusu durumun seçmen kitlesinde hayal kırıklığına neden olduğunu ifade etti. Örnek şöyle konuştu: “MHP’den göçmen sorunu ve HÜDA-PAR’ın ittifak içerisinde yer almasından dolayı bir ‘tepki oyu’ nedeniyle kayıp yaşaması bekleniyordu. Ancak seçim sonuçlarından MHP seçmeninin böyle bir tepki göstermediğini görüyoruz. Bu da Türkiye’de milliyetçiliğin lider odaklı ve siyasi sadakatlerle devam ettiğini gösteriyor. Bunda Millet İttifakı’nın HÜDA-PAR meselesini yeterince işlememesinin de payı var. Olumlu bir kampanya yürüttüler ancak seçmen tavrını etkilemesi için vurgulanması gereken bazı noktalar vardı.”

‘ANKET ŞİRKETLERİNİ BIRAKIN’

İkinci tur önerilerini sıralayan Örnek, “İkinci tur için anket şirketlerinin ölçümlerini bir kenara bırakmanın faydalı olabileceği kanaatindeyim. Şimdiye kadar kapsayıcı ve olumlu bir seçim kampanyası yürütüldü. Ancak Türkiye’de çok büyük sorunlar mevcut. Bu kapsamda daha agresif bir dil kullanılabilirdi. İkinci tur için daha suçlayıcı ve hesap soran bir dil kullanması gerekiyor. Seçmenin tekrar sandığa gitmesi için önemli bir konu. Özellikle Cumhur İttifakı’nın bileşenleri olan HÜDA-PAR, Yeniden Refah Partisi ve bunların savunduğu fikirler üzerinden özellikle seçmene mesajlar verilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.