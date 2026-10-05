Vahap Seçer’e adliye önünde destek sloganları: 'Mersin burada, başkanının yanında'

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinin ardından vatandaşlar da adliye önünde toplandı. Kalabalık, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e destek verdi.

Adliye önünde toplanan vatandaşlar, “Hak, hukuk, adalet”, “Mersin burada, başkanının yanında”, “Vahap Başkan”, “Geleceği gençler seçer, yarınları Vahap Seçer”, “Gençlik burada, başkanının yanında” ve “Vahap Seçer Mersin’in, Mersin bizimdir” sloganlarını attı.