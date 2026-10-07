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Vahap Seçer tutuklanmıştı: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekili seçimi için tarihi belli oldu

Vahap Seçer tutuklanmıştı: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekili seçimi için tarihi belli oldu

7.10.2026 15:14:00
Güncellenme:
ANKA
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Vahap Seçer tutuklanmıştı: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekili seçimi için tarihi belli oldu

Son dakika... Vahap Seçer'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili seçimi 13 Ekim Salı günü yapılacak.
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasının ardından yapılacak başkanvekili seçimi için tarih belli oldu.

Seçer'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili seçimi 13 Ekim Salı günü yapılacak.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

1 Ekim’de ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla düzenlenen operasyonda Seçer dahil 59 kişi gözaltına alınmıştı.

6 Ekim'de Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer dahil 34 kişi tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı dün akşam üç belediye başkanını ‘geçici tedbir’le görevden uzaklaştırdığını duyurdu.

Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığı, Tuncer’se Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği başkanlığından da uzaklaştırıldı.

İlgili Konular: #Vahap Seçer #Mersin Büyükşehir Belediyesi

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