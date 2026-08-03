Veriler ortaya çıktı: MEB'in kaynak dağılımı dini ve mesleki eğitime!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 1 Ağustos'ta yayımladığı 2026 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu, eğitim bütçesinin kullanımına ilişkin dikkat çeken veriler ortaya koydu.

Rapora göre bakanlık, yılın ilk altı ayında toplam 941 milyar 764 milyon 210 bin TL harcama gerçekleştirirken, bütçeden en büyük pay dini ve mesleki eğitime ayrıldı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Ocak-Haziran dönemindeki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarken, toplam harcamanın 723 milyar 200 milyon TL'si personel giderlerinden oluştu.

İMAM HATİPLER VE MESLEK LİSELERİNE 182,4 MİLYAR TL

Mali verilere göre, imam hatip okulları ile mesleki ve teknik eğitim kurumları için yılın ilk yarısında toplam 182 milyar 422 milyon 802 bin TL harcandı. Bu tutarın 72 milyar 809 milyon 166 bin TL'si imam hatip okullarına, 109 milyar 613 milyon 636 bin TL'si ise mesleki ve teknik eğitim kurumlarına ayrıldı.

Buna karşın fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve Anadolu liselerini kapsayan genel ortaöğretim kurumları için yapılan harcama 108 milyar 390 milyon 278 bin TL olarak gerçekleşti. Böylece dini ve mesleki eğitime ayrılan kaynak, genel ortaöğretim okullarına ayrılan bütçeyi önemli ölçüde geride bıraktı.

VAKIFLARA MİLYARLARCA LİRALIK KAYNAK

Rapor, vakıflara aktarılan kamu kaynaklarını da ortaya koydu. Buna göre, Türkiye Maarif Vakfı ile Yunus Emre Vakfı için merkezi bütçeden yılın ilk altı ayında toplam 2 milyar 124 milyon 38 bin TL kaynak aktarıldı.

Bu tutarın 1 milyar TL'si Türkiye Maarif Vakfı'na, 1 milyar 124 milyon TL'si ise Yunus Emre Vakfı'na tahsis edildi. Veriler, eğitim bütçesinden vakıflara aktarılan kaynakların büyüklüğünü de gözler önüne serdi.