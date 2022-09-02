Bahçeli'nin konuşmasındaki hatalar sosyal medyanın gündemine oturdu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, disiplin ve yönetim kurulları ile yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin konuşmasındaki hatalar sosyal medyanın gündemine oturdu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Bahçeli konuşmasında 15 Temmuz yerine '15 Mart', 251 şehit yerine de '751 şehit' dedi.
Öte yandan konuşmasında 'KHK' yerine 'KVK' diyen Bahçeli'nin bu hataları sosyal medyada gündem oldu.
Video Haberler
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ÖSYM'den KPSS açıklaması
- Emekliler dikkat! Banka promosyonunda süre uzadı
- Mahkemeden yeni 'Gülşen' kararı
- Arınç’tan partisine 'Sedat Peker' eleştirisi
- Serkan Taranoğlu da görevden alındı
- 21 isim için harekete geçildi
- Yönetim kurulu toplantısı sırasında iki el ateş edildi
- HDP'den PKK'ye çağrı
- Sedat Peker’den Yeni Şafak paylaşımı
- Hakan Atilla’ya DEVA Partisi’nden yanıt!