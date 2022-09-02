Bahçeli'nin konuşmasındaki hatalar sosyal medyanın gündemine oturdu

02 Eylül 2022 Cuma, 09:44

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli konuşmasında 15 Temmuz yerine '15 Mart', 251 şehit yerine de '751 şehit' dedi.

Öte yandan konuşmasında 'KHK' yerine 'KVK' diyen Bahçeli'nin bu hataları sosyal medyada gündem oldu.