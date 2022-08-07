Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken iddia: Mehmet Ali Çelebi AKP'ye katılıyor
Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, Gelecek Partisi'nden istifa eden ve Cumhur İttifakı'na yönelik söylemleriyle dikkat çeken Mehmet Ali Çelebi’nin AKP'ye katılacağını iddia etti.
CHP'den istifa eden Memleket Partisi'ne katılan ve geçen aylarda Memleket Partisi'nden de ayrılan Mehmet Ali Çelebi hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Gazeteci Barış Yarkadaş, TV100’de katıldığı programda, “Bugün AK Partili bir arkadaşıma sordum, ‘Mehmet Ali Çelebi ile bir irtibatınız mı var?’ diye. 'Mehmet Ali Çelebi ile AK Parti Grup Başkanvekillerinden biri ve AK Parti MKYK Üyesi bir arkadaşımız bir temas kurdular" ifadelerini kullandı.
Yarkadaş, şöyle devam etti:
"Mehmet Ali Çelebi’nin ekim ayından itibaren AK Parti sıralarında artık milletvekilliğine devam etmesi hususunda anlaştılar' dedi"
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