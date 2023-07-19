Sepetini dolduramayan yurttaş zamlara isyan etti: ‘Tayyip bey son golü güzel attı’

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Akaryakıta getirilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı pazara da yansıdı. Poşetini dolduramayan yurttaş Cumhuriyet TV’ye konuştu. İktidara seslenen yurttaş, “Tayyip bey son golü güzel attı” dedi.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2023 Çarşamba, 17:23

Seçimin ardından pek çok ürüne gelen peş peşe zammın ardından akaryakıta getirilen 6 TL’lik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı pazara da yansıdı. İstanbul’da semt pazarına gelen yurttaş zamlara isyan etti. Cumhuriyet TV’ye konuşan yurttaşlar “Tayyip bey son golü güzel attı” diyerek iktidara yüklendi. 

 

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