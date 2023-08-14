SGK Uzmanı Ali Tezel, iktidarın memur ve memur emeklisine sunduğu ilk teklifin ardından konuştu: ‘Şehirlerin çöplüklerinde emeklileri görürüz...’
Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 zam teklifinde bulunduklarını açıkladı.Teklifin ardından Cumhuriyet TV’ye konuşan SGK Uzmanı Ali Tezel, yüzde 30 zam beklediğini açıkladı.
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin dört gözle beklediği yeni maaş teklifinin ayrıntıları belli oldu. İktidarın Memur-Sen’e sunduğu ilk teklife göre, 2024 ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 zam yapılması planlanıyor.
Kamu Toplu Sözleşmesi'nde yapılan ikinci toplantının ardından SGK Uzmanı Ali Tezel, Cumhuriyet TV’ye konuştu.
Tezel, “akla ziyan bir teklif” diyerek “Şu anda memurlar büyük şehirlerde ev kiralarını bile ödeyemecek kadar maaş alıyorlar. Memur emeklileri ise geçinemiyorlar. Memurlardan gerekli eylemleri yapmalarını bekliyorum. Benim beklentim ilk 6 ay için yüzde 30, ikinci 6 ay için de yüzde 40 zam bekliyordum ama hükümet bütçe açığını memurdan kapatmaya çalışıyor” açıklamasında bulundu.
“Tek başına bir insanın alması gereken maaş 25 bin TL’den az olmamalı” diyen Tezel, “Memura işçiye daha az zam yapalım diye enflasyona oynuyorlar. Böyle devam ederse şehirlerin çöplüklerinden yemek toplayan emeklileri görürüz. Halimiz Arjantin’den Venezuela’dan beter olur. Memurlar, emek sahiplerihak sahipleri hak ettiklerini alsınlar, bunun örgütlenmekten, ögütün gücünü kullanmaktan geldiğini bilsinler” ifadelerini kullandı.
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