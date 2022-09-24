Soylu konuşurken gökkuşağı renkli şemsiye tutan yurttaşa müdahale ettiler
İçişleri Bakanı Soylu, çeşitli programlara katılmak üzere Trabzon’a geldi. Soylu konuşma yaparken yağmur altında gökkuşağı renkli şemsiye tutan kişinin görevliler tarafından şemsiyesinin kapattırıldığı kameralara yansıdı.
Sıklıkla LGBTİ+ bireyleri hedef almasıyla bilinen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz, biz Ayetel Kürsilerin çocuğuyuz" demişti. Geçen aylarda da Soylu'nun LGBTİ'lere "sapkın" dediği paylaşımı Twitter tarafından "nefret içerikli paylaşım" olarak etiketlenmişti.
MÜDAHALE EDİLDİ
Bugün, Soylu'nun Trabzon'da konuşması sırasında dikkat çeken anlar yaşandı.
Soylu, konuşurken arka tarafta LGBTI+ topluluğunun en ünlü sembolü olarak kullanılan altı çizgili gökkuşağı renklerini barındıran bir şemşiye tutan yurttaşa müdahale edildiği görüldü.
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