Vizesiz Avrupa vaadiyle ilgili CHP'li Tezcan'dan açıklama: 'Avrupa Birliği Türkiye'yi almak zorunda kalacak'

Yayınlanma: 26.04.2023 - 15:14

Güncelleme: 26.04.2023 - 15:41

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi'ne adım adım yaklaşılırken, yurttaşa verilen vaatler de netlik kazanmaya başladı. CHP lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Avrupa Birliği'ne vizesiz seyahat' vaadine ilişkin Alman Hükümeti Göç ve Uyum Müsteşarlığı bir duyuru yayımladı.

Yapılan açıklamada, “Türkiye ile AB arasındaki ortaklık sözleşmesi gereği, Türk vatandaşları, AB üyesi ülkelerde işe girme hakkına sahiptir. Bu otomatik olarak oturma iznini ve aile birleşimini de birlikte getirir” denildi.

Almanya'nın açıklamasının ardından CHP Yurt Dışı Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Cumhuriyet Tv'ye konuştu. Tezcan, Türkiye'nin yıllardır sahip olduğu ancak kullanamadığı hakkını açıklayarak "Türkiye 1963 yılında, ortaklık sözlemesini imzaladı. Aslında Türkiye'nin o ortaklık sözleşmesinden doğan bir hakkı var. Eğer vatandaşlarımız Avrupa Birliği ülkelerinde iş bulursa onlara vize istenmeyecek. 1963'ten doğan bu hakkı bu zamana kadar Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa Birliği'ne giriyoruz diye gündüz gözüyle meşale attıkları zaman bile, bu hakkı kullandırmadı. Sayın genel başkanımızın kampanya döneminde vizesiz giriş ile ilgili çağrısına cevap verdikleri kısım bu çerçevede. Bu hakkı tanıyacağız denildi" ifadesini kullandı.

"3 AYDA BU İŞ ÇÖZÜLÜR"

Tezcan, hedefine iktidarın yurtdışı politikalarını koydu ve "Avrupa'nın Türkiye'de 'eeey' diye kalkıp da dış politikada iç politika malzemesi yaparak cengaverlik görüntüsü veren yalancı pehlivanlıkla yola çıkanlarla Avrupa'da Türkiye'nin ilişkilerini sağlıklı zeminde kuramazsınız. Biz Türkiye'yi Avrupa ile demokratik dünya ile birleştireceğiz. Avrupa Birliği'ne yaşayan insanların hak ettiği yaşam standardı neyse biz o yaşam standardını bir pazarlık meselesi gibi görmeden kendi insanımız hak ettiği için vereceğiz. Onu sağladığınızda 3 ayda bu iş çözülür" dedi.

"TÜRKİYE'NİN VİZESİZ GEÇİŞİNİ TANIMAK ZORUNDA KALACAKLAR"

Seçim yaklaşırken millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na Avrupa'nın bakış açısına da dikkat çeken Tezcan, "Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olduğunda bütün Avrupa ülkeleri Türkiye'nin vizesiz geçişini tanımak zorunda kalacaklar. Bugün 'evet biz bunu tanıyacağız' demeleri Türkiye'deki iktidar dğişikliğinin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun getireceği rüzgarın ülkemiz için ne kadar önemli, etkili olduğunu gösteriyor" açıklaması yaptı.

"15 MAYIS SABAHI AB'YE GİRİŞTEKİ ENGELLER KALKACAK"

Seçimin ardından Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olacak ilişkisini de vurgulayan Tezcan ardından şöyle konuştu:

"15 Mayıs sabahı iktidar değiştiğinde, Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olduğunda, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişindeki engeller ortadan kalkacaktır. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, basın özgürlüğü gibi evrensel demokratik değerlere sahip bir iktidar Avrupa ile bu süreçteki diplomatik ilişkilerini çok daha sağlıklı yürütecek ve Avrupa Birliği Türkiye'yi birlik içerisine almak zorunda kalacak."