X, itiraz etti: İmamoğlu'nun hesabına getirilen erişim engeli yargıya taşındı

Sosyal medya platformu X, tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabına Türkiye'den erişimin engellenmesine ilişkin karara itiraz ettiğini açıkladı.

Platform, karara uymaması hâlinde Türkiye'de bant daraltma dahil ağır yaptırımlarla karşılaşabileceğini belirtti.

X'in Küresel Hükümet İlişkileri ekibi tarafından yapılan açıklamada, İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 2026/6804 sayılı kararı doğrultusunda "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabının Türkiye'den görünmez kılındığı belirtildi.

29 Temmuz tarihli kararda, hesabın "millî güvenliğin ve kamu düzeninin korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi" gerekçesiyle 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişime engellenmesine hükmedilmişti.

ANAYASA MAHKEMESİ'NİN SONUÇLANMASI BEKLENİYOR

Karara yasal zorunluluk nedeniyle uyulduğunu bildiren X, "Kararı mahkemede itiraz ediyor ve tam şeffaflık ilkesi doğrultusunda mahkeme kararını paylaşıyoruz" açıklamasını yaptı.

Platform, Mayıs 2025'te İmamoğlu'na ait başka bir hesaba getirilen benzer erişim engeli kararına karşı yaptığı başvurunun da Anayasa Mahkemesi'nde sonuçlanmayı beklediğini belirtti.

X, ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim ilkeleriyle bağdaşmadığını düşündüğü içerik kaldırma taleplerine karşı hukukî mücadeleyi sürdüreceğini duyurdu.

Platformun Küresel Hükümet İlişkileri ekibi tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

''X, şu anda gözaltına alınmış olan İstanbul Belediye Başkanı'nın resmi Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ofisi hesabına Türkiye'de erişimi kısıtlamaya yönelik bir emir aldı. Türkiye'nin yasaları bizi bu emre uymaya zorlasa da, emre mahkemede itiraz ediyoruz ve tam şeffaflık ruhuyla mahkeme emrini paylaşıyoruz.

Bu, Mayıs 2025'te aldığımız ve uymuş olduğumuz benzer bir emri takip ediyor; bu emir, Belediye Başkanı'na ait ilgili bir hesaba Türkiye'de erişimi kısıtlıyordu. O dönemde de bu hesap üzerinden bir kamuoyu açıklaması yapmış, güçlü itirazımızı dile getirmiş, emre mahkemede itiraz etmiş ve mahkeme emrini paylaşmıştık. Bu emre yönelik itirazımız, son yasal başvurularımızın ardından Anayasa Mahkemesi'nde beklemede olup bir karara ihtiyaç duyuyor.

Bu emirler, X'in dünyanın geri kalanında erişilebilir olan içerikleri Türkiye'de engellemesini gerektiriyor. Bu emirlerle uyulmaması, Türkiye'de tüm platformun yavaşlatılması da dahil olmak üzere ciddi yaptırımları tetikleyebilir. X, platformun Türkiye'de erişilebilir tutulmasının ifade özgürlüğünü ve bilgiye erişimi desteklemek için hayati olduğuna inandığı için bu emirleri mahkemede zorluyor.

X, içerik kaldırma taleplerini ifade özgürlüğü ilkeleri, adil yargılama veya diğer yerel yasalarla uyumlu olmadığında, Türkiye'de ve dünya genelinde yasal olarak zorlamaya devam edecek.

İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği 2026/6804''