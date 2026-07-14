Yaklaşık 2 yıl sonra toplanan komisyonda ortalık gerildi: Muhalefet vekilleri Gürcan’ı istifaya çağırdı!

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu uzun zaman aradan sonra toplandı. En son 4 Aralık 2024 tarihinde başkanvekili seçimi için toplanan komisyon bugün yeniden bir araya geldi.

Toplantıda Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü. Özel sektör öğretmenlerinin taban maaş talebi ile 1611 mülakat mağduru öğretmenin sorunları da muhalefet vekillerince komisyonda gündeme getirildi. Komisyon Başkanı Ayşen Gürcan’ın uzun zamandır komisyonu toplamaması nedeniyle muhalefet vekilleri Gürcan’a tepki göstererek onu istifaya davet etti.

‘BÜYÜK BİR HAKSIZLIK’

Komisyonda konuşan İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat “Öğretmenler yerlerde sürüklenirken, açlık grevi yaparken bu can yakıcı sorunları gündeme almamız gerekir. Türkiye'nin eğitim sistemi tarihinin en ağır sorunlarından birini yaşıyor. Böyle bir dönemde komisyonun hiç toplanmaması büyük bir haksızlıktır” tepkisini gösterdi.

‘GÜVENCESİZLİK BASKIYI ARTIRIYOR’

DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu ise taban maaşı uygulamasının olduğunu ancak 2014 yılında kaldırıldığını anımsatarak, “Özel sektör öğretmenleri bu hakkı geri almak için mücadele içine girdiler. En son açlık grevine başladılar. Öğretmenlere saldırıldı. Bugün Meclis'e gelmek istemeleri engellendi. KHK'ler ile hızlandırılan güvencesizlik ortamında kamu çalışanı olması gereken öğretmenler özelleştirmenin derinleştirdiğini görüyor. Taban maaş kaldırıldığı için asgarî ücret altında ücret alan öğretmen var. Bu güvencesizlik baskıyı artırıyor” dedi.

‘MECLİS SARAY’IN NOTER MAKAMINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ’

Ardından konuşan DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca da, “Milli eğitim komisyonu gibi elzem bir komisyonun bu kadar işlevsiz kılınmasını kabul etmiyorum. Komisyon en son Temmuz 2024 tarihinde bir araya geldi. Siz 17 Haziran 2025 tarihinde başkanlığa seçilmişsiniz ancak bir toplantı dahi yapmamışsınız.

Bu Meclis'in Sarayın noter makamına dönüştürüldüğünü biliyoruz. Bir yasama organı bu kadar ayaklar altına düşürülemez. 1611 mülakat mağduru öğretmen ve özel sektör öğretmenleri hakları için yaşamsal bir mücadele dersi veriyor. Makamlarınızı açmadınız, öğretmenleri gündeminize almadınız.Yapmanız gereken tek şey öğretmenlerin kulaklarına sorun verip komisyon toplantısını yapmaktı. Siz suç işlemeyi tercih ettiniz” ifadelerini kullandı. Araya giren komisyon başkanı “Suç duyurusunda bulunabilirsiniz” karşılığını verdi. Koca sözlerini sürdürerek “Öğretmenlerin özel okul patronlarının kulu, kölesi yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Buradan bu kanayan yarayla ilgili bir somut öneri çıkmak durumunda” diye konuştu. Koca, Gürcan’ı istifaya davet etti.

‘KAFANIZA GÖRE YÖNETEMEZSİNİZ’

Koca’nın konuşması sonrası ortam gerildi. Komisyon başkanı toplantıya ara verdi. Bu sırada DEM’li vekiller ve CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ile AKP’li vekiller arasında tartışma çıktı. Özçağdaş AKP’lilere “Bu Meclis’i kafanıza göre yönetemezsiniz bu Meclis iç tüzükle yönetilir” çıkışında bulundu.

‘SEÇİMLE GELDİĞİNİZ MAKAMI DİKTAYLA KULLANAMAZSINIZ’

Verilen aranın ardından CHP’li Özçağdaş konuştu. AKP’lilere seslenen Özçağdaş, “Siz çoğunluktan gelen tahakkümünüzü her yerde kullanacaksanız, biz ‘Komisyon niye toplanmıyor?’ diyince komisyon başkanı ‘Ben öyle takdir ettim’ diyecek. Böyle demokrasi olmaz” ifadelerini kullandı. Gürcan’ı Özçağdaş da istifaya davet etti ve “Seçimle geldiğiniz makamı diktayla kullanamazsınız” tepkisini gösterdi. Özçağdaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu öğretmenler 2024'te buraya geldiler. Mahmut Özer ‘Siz haklısınız’ dedi. Öğretmenler de size güvenip 52 günlük nöbetlerini sonlandırdılar. Size inandılar. Siz onları Güvenpark’ta, Kurtuluş Parkı'nda, Bakanlıkta dövdünüz. Otele hapsedeceksin, sendikada gaz atacaksın, parkta engelleyeceksin, biz de ses etmeyeceğiz öyle mi? 6 sendikayı burada dinlediniz yedincisini dışarda dövdünüz.”