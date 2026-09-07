Yandaştan 'erken seçim' kulisi: 'Ucu gözüktü' diyerek yazdı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, seçim tarihine ilişkin Ankara kulislerini aktardı.

Selvi, seçimlerin 2027 yılının kasım ayında ya da 2028’in mart ayında yapılmasının konuşulduğunu belirtti.

Selvi, seçim yasasında değişiklik yapılmaması halinde sandığa mevcut sistemle gidileceğini öngördü.

SEÇİM İÇİN İKİ TARİH VERDİ

Selvi, “Seçimin ucu gözüktü” başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Seçimlerin 2027 yılının kasım ayında ya da 2028’in mart ayında yapılması konuşuluyor.”

Seçimlerden bir yıl önce seçim yasasında yapılan değişikliklerin seçimlerde geçerli olmadığını belirten Selvi, 2027 seçeneği için en geç Ekim 2026’da, Mart 2028 seçeneği için ise en geç Şubat 2027’de seçim yasasında değişiklik yapılması gerektiğini ifade etti.

Selvi, “Ben seçimlere mevcut sistemle gidileceğini düşünüyorum” dedi.

“SEÇİMİN KADERİNİ CHP İLE YENİ PARTİ ARASINDAKİ MÜCADELE BELİRLEYECEK”

Selvi, seçim tarihi yaklaştıkça ittifak arayışlarının hızlanacağını belirterek yüzde 50+1 sistemi ve ittifakların siyasi dengeler üzerindeki etkisine dikkat çekti.

“Seçimlere doğru ittifak arayışları hızlanacak” diyen Selvi, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Seçim yaklaştıkça ne pazarlıklar dönecek, hayret ederek izleyeceğiz. Siyasi mücadele sertleşecek. Seçimin kaderini CHP ile Yeni Parti arasındaki mücadele ve DEM Parti’nin cumhurbaşkanı adayı çıkarıp, çıkarmaması belirleyecek.”

DEM PARTİ ADAY ÇIKARACAK MI?

Selvi, DEM Parti’nin cumhurbaşkanı adayı çıkarıp çıkarmamasının seçim sonuçları açısından önemli olacağını savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı konusunda “bir tartışma olmadığını” ileri süren Selvi, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının ise henüz netleşmediğini yazdı.

MANSUR YAVAŞ VE ÖZGÜR ÖZEL’İ İŞARET ETTİ

Muhalefetin adaylığına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Selvi, seçim sürecinde ortak aday tartışmalarının gündeme geleceğini öne sürdü.

Selvi, mevcut durumda Mansur Yavaş ve Özgür Özel’in “favori olarak gözüktüğünü” ifade etti.